به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از تشییع باشکوه و حماسی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم، نجف اشرف و کربلای معلی، امروز مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران در مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
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۱۰:۱۵ | ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید به مشهد؛ هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانوادهٔ ایشان وارد فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد شد؛ براساس اعلام ستاد تشییع رهبر شهید، با توجه به استقبال کمنظیر مردم عراق از پیکر مطهر امام شهید، ورود پیکرهای مطهر به مشهد با تأخیر همراه شده و مراسم تشییع در مشهد ساعت ۱۴ امروز برگزار خواهد شد.
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۸:۵۰ | هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید در حال ترک فرودگاه نجف به مقصد مشهد
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