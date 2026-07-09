واکنش تند فعالان آمریکایی نسبت به پست ضداسلامی ترامپ

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار یک پست در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» توسط «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که در آن تصاویر مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان مهدکودک یک مدرسه در شهر سنت پل در ایالت مینه‌سوتا منتشر شده بود، با واکنش شدید فعالان مسلمان و مدنی این کشور روبه‌رو شد.

ترامپ ویدئویی ۱۴ ثانیه‌ای از این مراسم را بازنشر کرد که در آن تعدادی از دختران خردسال با حجاب دیده می‌شدند. در توضیح ویدئو نوشته شده بود با طعنه نوشته شده بود: «همه دخترها در مهدکودک حجاب دارند.» این اقدام به سرعت با انتقاد گروه‌های مدافع حقوق مسلمانان مواجه شد.

پست ترامپ

«بالاترین سطح دولت به کودکان حمله می‌کند»

در پی این اقدام، رهبران دینی و اجتماعی جامعه مسلمانان، به‌ویژه اعضای جامعه سومالیایی‌تبار آمریکا، در مرکز تجاری «کارمل مال» در شهر مینیاپولیس گردهم آمدند و آنچه را «هدف قرار دادن عمومی کودکان مسلمان» خواندند، محکوم کردند.

«یوسف عبدالله» مدیر اجرایی انجمن اسلامی آمریکای شمالی در این تجمع گفت: «بالاترین سطح دولت ما به کودکان حمله می‌کند؛ تصورش را بکنید.» فعالان مسلمان تأکید کردند که این حادثه بخشی از یک روند مداوم نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان است و تنها یک رویداد منفرد به شمار نمی‌رود.

«مالیکا ظاهر» مدیر اجرایی سازمان «احیای خواهری» نیز اظهار داشت: «ما اینجا نیستیم چون فقط یک حادثه رخ داده است؛ ما با یک الگو روبه‌رو هستیم. چند ماه پیش نیز پس از آتش زدن یک اتوبوس مدرسه همین‌جا ایستاده بودیم. این روند باید همه ما را نگران کند.»

هشدار درباره به خطر افتادن جان کودکان

شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی (CAIR) و شاخه ایالت مینه‌سوتای این نهاد اعلام کردند که انتشار این تصاویر توسط رئیس‌جمهور آمریکا، دانش‌آموزان و مدرسه آنان را در معرض خطر قرار داده است.

در بیانیه این نهاد آمده است: «با استفاده از سکوی جهانی خود برای ترویج تعصب ضداسلامی و هدف قرار دادن کودکان مسلمان این مدرسه ابتدایی، رئیس‌جمهور ترامپ جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد.» این بیانیه همچنین هشدار داد که مشروعیت بخشیدن به نفرت‌پراکنی از سوی یک مقام سیاسی، به افراط‌گرایان برای هدف قرار دادن اقلیت‌ها چراغ سبز می‌دهد.

همزمان، «عبدالسلام آدم» مدیر مدرسه ابتدایی آفریقای شرقی در سنت پل، نسبت به پیوند دادن هویت سومالیایی با جرایم هشدار داد و گفت: «یکی دانستن کل جامعه سومالیایی و نسبت دادن همه مشکلات به سومالیایی‌ها، مشکلی بزرگ است که باید در برابر آن ایستاد.»

حمایت مجری کودکان مشهور آمریکایی از کودکان محجبه

در حالی که موج انتقادها از پست ترامپ ادامه داشت، «ریچل آکورسو» مشهور به «خاله ریچل» مجری و تولیدکننده محتوای آموزشی کودکان که بیش از ۲۰ میلیون دنبال‌کننده در یوتیوب دارد، با انتشار پیامی از دانش‌آموزان مسلمان حمایت کرد.

او خطاب به کودکان نوشت: «دیدم بعضی از شما برای مراسم فارغ‌التحصیلی حجاب پوشیده بودید. خوشحالم چیزی را پوشیدید که برای شما و خانواده‌تان معنا و ارزش دارد. من فکر می‌کنم حجاب زیباست.»

خانم ریچل همچنین تأکید کرد که کودکان با هر پیشینه مذهبی یا فرهنگی به جامعه تعلق دارند و افزود: «مهم نیست چه می‌پوشیم؛ همه ما به اینجا تعلق داریم. مردم ممکن است تلاش کنند ما را از هم جدا کنند و در برابر یکدیگر قرار دهند، اما ما می‌دانیم که باید با هر انسانی با مهربانی و احترام رفتار کنیم.»

سابقه اظهارات جنجالی علیه جامعه سومالیایی

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ترامپ در ماه‌های گذشته بارها اظهارات جنجالی درباره مهاجران و به‌ویژه جامعه سومالیایی آمریکا مطرح کرده است. بنا بر گزارش رسانه‌های آمریکایی، وی پیش‌تر سومالیایی‌ها را «زباله» توصیف کرده و مدعی شده بود که آنان «هیچ سهمی در جامعه ندارند».

منتقدان می‌گویند انتشار تصاویر کودکان مسلمان در کنار چنین مواضعی، نگرانی‌ها درباره افزایش اسلام‌هراسی و هدف قرار گرفتن مسلمانان و مهاجران در آمریکا را تشدید کرده است؛ نگرانی‌ای که اکنون از سوی رهبران دینی، نهادهای حقوق مدنی و چهره‌های شناخته‌شده اجتماعی آمریکا نیز مطرح می‌شود.

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