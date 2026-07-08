به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تازهترین اظهارات توهینآمیز و تنشزای خود، ایرانیها را با الفاظی مانند «یک مشت آشغال»، «سرطان» و «دروغگو» خطاب کرد.
اظهارات دونالد ترامپ که ایرانیها را با الفاظی توهینآمیز خطاب کرده بود، با موجی از انتقاد و تمسخر کاربران خارجی در شبکه اجتماعی ایکس مواجه شد؛ بهطوری که بسیاری از آنان این توصیفها را متوجه خود ترامپ و سیاستهای آمریکا دانستند.
بسیاری از کاربران خارجی، سخنان ترامپ علیه ایران را بازتاب عملکرد خود او و دولت آمریکا دانسته و معتقد بودند واشنگتن با آغاز این بحران، اکنون درگیر جنگی شده که خروج از آن برایش آسان نخواهد بود.
تعدادی از کاربران با اشاره به پروندههای قضایی و حواشی شخصی ترامپ، او را فاقد صلاحیت اخلاقی برای متهم کردن دیگران دانسته و نوشتند افکار عمومی جهان به خوبی میداند چه کسی روند مذاکرات را با حملات نظامی بر هم زده است.
در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در این باره آمده است:
اوه، بیخیال، ترامپ نمیخواد با دروغگوها سر و کله بزنه؟ این خندهداره! خب، حدس بزن چی شده، ترامپ؟ ما هم نمیخوایم با دروغگوها سر و کله بزنیم، پس شاید وقتشه که کاخ سفیدمون رو ترک کنی.
در واقع دروغگوها کی هستن؟ آتشبس آمریکایی واقعاً آتشبس نیست، بلکه برای خرید زمانه تا اونا اقدامات ویرانگر بیشتری رو برنامهریزی کنن...
ترامپ یه دروغگو هست و طبق پروندههای اپستین متجاوز و کودکآزار هم هست. همه دنیا اینو میدونستن.
بابابزرگ دیوونه یه جنگ غیرقانونی رو شروع کرد و حالا نمیدونه چطور تمومش کنه!(برای همین به ایرانی ها تهمت می زنه)
تو جنگ رو برای منافع اسرائیل شروع کردی، حالا تو تله افتادی.
اما کل دنیا از قبل میدونن کی آشغال و دروغگوئه. چه کسی در طول مذاکرات صلح به ایرانیان خنجر زد و چه کسی در طول روند صلح آنها را بمباران کرد؟
ایالات متحده با انجام بازیهای احمقانه دزدان دریایی در تنگه هرمز ایران، تفاهمنامه را نقض کرد. ایران اعلام کرده است که اگر ایالات متحده نقض کند، دیگر نمیخواهد با ایالات متحده معامله کند. ایالات متحده یک آشغال است، ایالات متحده دروغگو است، ایالات متحده اتلاف وقت و مکان است.
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