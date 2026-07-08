به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده شهید ایشان امروز در عراق برگزار می‌گردد.

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۱۰:۲۰ | خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به میدان ثورةالعشرین نجف رسید

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حال‌وهوای حرم حضرت عباس(ع) همزمان با حضور شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب در این حرم مطهر

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تولیت آستان قدس رضوی گفت: مرقد رهبر شهید با نظر رهبری معظم در مسیر زیارت زائران خواهد بود.

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تشییع پیکرهای خانواده رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع)

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نوری المالکی: شهید امام خامنه‌ای آینده روشنی برای کل منطقه رقم زدند؛ رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفت شهید امام خامنه‌ای مقابل استکبار ایستاد و آینده روشنی برای کل منطقه رقم زدند.

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پیکرهای مطهر شهدای خانوادهٔ رهبر شهید انقلاب در جوار ضریح حضرت عباس(ع)

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حضور آیت الله یعقوبی در تشییع میلیونی قائد شهید امت در نجف اشرف



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آیین اقامه نماز بر پیکر خانواده رهبر شهید ایران، با حضور جمعی از عزاداران و زائران در حرم مطهر امام حسین(ع) برگزار شد.

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حشد شعبی: بیش از ۲.۳ میلیون نفر در تشییع قائد شهید امت در نجف اشرف مشارکت کردند؛ جمعیت همچنان در حال افزایش است.

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۸:۱۲ | پیکر رهبر شهید انقلاب در تا دقایقی دیگر به حرم علوی می‌رسد؛ شوک جمعیت به مسئولان عراقی

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المیادین: استانداری کربلا حضور ۷ میلیون شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را ثبت کرد

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حضور مقتدی صدر در بین عزاداران رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف

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رئیس جمهور در حرم امیرالمومنین (ع)

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حضور سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف

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۷:۵۰ | سیل جمعیت در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف

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۷:۳۰ | پیکرهای مطهر شهدای خانوادۀ رهبر شهید انقلاب، در جوار ضریح امام حسین(ع)

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۷:۱۵ | خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در میان جمعیت مردم عزادار عراق در نجف اشرف

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۷:۰۰ | خیل عظیم مردم عراق، دقایقی پیش از آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب

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حضور شیخ زکزاکی در بین عزادارن رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف

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روایت میدانی خبرنگار ابنا در دو ساعت مانده به آغاز مراسم رسمی؛ فریاد سرخِ خون‌خواهی در بین‌النهرین در انتظار وداع بزرگ