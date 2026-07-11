شهادت رهبر انقلاب؛ فصل جدیدِ تقابل حق و باطل/ استقامت؛ عامل اجبار دشمن به مواجهه مستقیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حوادث رنج‌آوری مانند شهادت رهبر معظم انقلاب، بخشی از فرآیند بزرگ تاریخی برای تربیت یارانی با تراز بالای انسانیست تا در نهایت، شاهد پیروزی جبهه حق بر نظام شیطان در مقیاس جهانی باشیم.

افرادی که طرح بزرگ الهی را کوچک پندارند، درک درستی از مسیر نداشته و دچار سوءتفاهم می‌شوند. افرادی که در مدار حق و در کنار امام می‌ایستند، در حال طی کردن مراحل رسیدن به فتح عظیم و جهانی هستند و پیروزی نهایی نیز از سوی خداوند متعال، تضمین شده است.

تأثیر جهانی شهادت رهبر انقلاب

در این راستا، آیت‌الله «میرباقری» عضو مجلس خبرگان رهبری در سخنانی، شهادت رهبر انقلاب را حادثه‌ای بی‌سابقه و بسیار عظیم در تاریخ سیاسی شیعه و جهان اسلام توصیف کرد و بیان داشت: شهادت شخصی در تراز مرجعیت و جامعیت رهبر انقلاب، امری استثنایی است. گرچه یهودیان در طول تاریخ با اسلام و تشیع درگیر بوده‌اند، اما انجام چنین اقدامی در قبال رهبر آزادگان جهان، حادثه‌ای کم‌سابقه است و نمی‌توان از عظمت و پیامدهای آن به‌سادگی گذشت.

وی تأکید کرد که «تاریخ سیاسی انقلاب اسلامی، به قبل و بعد شهادت رهبری تبدیل شد» و ادامه داد: این شهادت به معنای پایان یک دوره نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید و بزرگ‌تر از درگیری میان جبهه حق و باطل است. این حادثه همانند واقعه عاشورا در باطن جامعه ایران، جهان تشیع و کل عالم تأثیرگذار خواهد بود.

ضرورت قصاص قاتلان امام

عضو مجلس خبرگان رهبری به تبیین دو مفهوم «قصاص مجرمان» و «انتقام حقیقی» پرداخت و بیان داشت: کسانی که در ترور ایشان نقش مستقیم یا واسطه‌ای داشتند؛ باید شناسایی، محاکمه و به بدترین شکل ممکن قصاص شوند. طبق بیان قرآن کریم: «و أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»؛ یکی از وظایف کلیدی نظام، ایجاد و تقویت ظرفیت‌های نظامی و دفاعیست تا از طریق ایجاد توازن قدرت، پاسخگویی لازم در برابر این جنایات صورت گیرد.

آیت‌الله میرباقری، تفاوت میان «قصاص» و «انتقام» را با ذکر الگوی تاریخی عاشورا بیان کرد و اظهار داشت: قصاص همان است که در مورد قاتلان امام حسین(ع) توسط جناب مختار انجام شد و به معنای مجازات مستقیم مجرمان بود؛ اما انتقام حقیقی فراتر از قصاص است و در یک فرآیند تاریخیِ پیچیده و در راستای ظهور تنظیم می‌شود. انتقام واقعی، نابودی کامل بساط شیطان و جبهه باطل است که تنها در مرحله ظهور و با شعار پرچمداران حق صورت می‌پذیرد.

وی در جوابِ «چرایی تأخیر در وقوع انتقام؟» به مفهوم تدبیر الهی اشاره کرد و گفت: این امر، بخشی از طرح بزرگ و درازمدت است که طی آن، جبهه حق و باطل از هم تفکیک شوند، درجات ایمان مؤمنان مشخص می‌گردد و صفوف منافقین و مومنان شفاف می‌شود؛ لذا باید جامعه‌ای تربیت شود که صرفا انگیزه‌ مادی نداشته باشد و برای دفاع از امام وارد میدان شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تفکیک میان «قصاص فردی» و «طرح جامع انتقام»، به راهبرد آینده ایران در برابر دشمن اشاره کرد و ابراز داشت: نباید مفهوم انتقام را صرفاً در مجازات مستقیم عاملان خلاصه کرد؛ بلکه نیازمند ایجاد ساختارهای موازی و نوین در جهان هستیم تا در برابر ساختارهای قدرت غرب قرار گیرد. ایجاد سخت‌افزار و نرم‌افزار قدرت، پیش‌شرط اصلیِ تغییر معادلات است.

عاشورا؛ تبدیل شدنِ خون به حرکت بزرگ

وی با استفاده از الگوی تاریخی عاشورا، مسیر تبدیل شدن «خون امام» به یک «حرکت بزرگ» را تبیین کرد و گفت: اگر عاشورا جنگی گذرا بود، جهان متحول نمی‌شد؛ اما عظمت مصیبت و پیوند آن با عالم، سبب شد تا تمام قوای عالم برای خونخواهی به حرکت درآیند.

آیت‌الله میرباقری مواردی مانند: بصیرت تاریخی، شناخت دشمن، صف‌بندی میان حق و باطل، و همچنین ایجاد صف‌های قطعی مومنان را به عنوان فرآیند شکل‌گیری حرکت بزرگ دانست.

نقد سازنده یا روایت شکست؟

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این مهم که « نباید روایت شکست رواج پیدا کند»، بیان داشت: اگر هدف نهایی به معنای حرکت در مسیر فتح باشد، نقد کردن و اصلاح مسیر نه تنها نشانه شکست نیست؛ بلکه بخشی از فرآیند بازسازی و خوداصلاحی است.

وی با اشاره به طرح «استبدال» در مسیر ظهور، گفت: جدا کردن صف منافق از مؤمن ، یکی از سنت‌های انبیاء الهی در برنامه‌ای طولانی‌مدت است تا درجات ایمان مؤمنان رشد کند. فرعون و تمدن غرب به دنبال ساخت انسان‌هایی پوک و مادی هستند که تنها با ترس و تمنا در دنیا حرکت می‌کنند؛ اما طرح انبیاء، بر پایه تربیت «انسان‌های بزرگ و مقتدر» استوار است.

آیت‌الله میرباقری به لحظه‌ی کنار رفتن نقاب دشمن اشاره کرد و بیان داشت: یزید یا امپراتوری غرب اگر بتواند با بیعت یا تسلیم هدف خود را محقق کند که هیچ؛ اما وقتی جامعه‌ای بر پایه استقامت حرکت ‌کند و از بیعت ذلیلانه سر باز ‌زند، دشمن مجبور به تقابل مستقیم می‌شود.

شهادت رهبر انقلاب؛ شکست یا طرح بزرگ الهی؟

عضو مجلس خبرگان رهبری، به شبهه‌ی «شکست در برابر ترور» اشاره کرد و در پاسخ گفت: این نگاه، ناشی از کوچک‌انگاری طرح‌های الهی است و باید میان «شکست در مسیر» و «مراحلِ پیروزی» تفاوت قائل شویم.

وی با نگاهی قرآنی، شهادت را قله پیروزی نامید و گفت: کسانی که در گودی قتلگاه ایستادگی کردند، شکست نخوردند؛ بلکه با خدا معامله کردند و در این معامله، شکست راه ندارد.

آیت‌الله میرباقری به تقابل تمدن مادی در برابر تمدن توحیدی پرداخت و اظهار داشت: طرح شیطان با افق‌هایی مانند سرمایه‌داری، لیبرالیسم و دموکراسی گسترده شده و هدفی جز توسعه مادی ندارد؛ اما طرح انبیاء و انقلاب اسلامی ایران با هدف براندازی تمدن مادی و نظام سلطه جهانی ایجاد شده است.

وی در پایان تصریح کرد که «ما هرگز شکست را پیروزی نمی‌نامیم» و افزود: اگر کسی از مدار حق خارج شود یا در مسیر خطا کند، شکست خورده؛ اما حوادثی که اکنون رخ داده، صرفا مرحله‌ای از اجرای یک «طرح بزرگ» است.

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