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آغاز طرح امنیتی ویژه زیارت مقام امام سجاد(ع) در کرکوک

۲۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۶
کد مطلب: 1838569
آغاز طرح امنیتی ویژه زیارت مقام امام سجاد(ع) در کرکوک

معاون فرمانده ستاد عملیات الحشد الشعبی عراق در شمال و شرق دجله اعلام کرد که طرح امنیتی و خدماتی ویژه زیارت امام سجاد (ع) در شهر داقوق در جنوب کرکوک آغاز شد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  یلماز النجار معاون فرمانده ستاد عملیات الحشد الشعبی عراق در شمال و شرق دجله اعلام کرد که طرح امنیتی و خدماتی ویژه زیارت امام سجاد (ع) در شهر داقوق در جنوب کرکوک آغاز شد.

به گزارش شفق نیوز، وی اشاره کرد که نیروهای الحشد الشعبی، اقدامات امنیتی و خدماتی در چارچوب این طرح برای این مناسبت دینی را آغاز کردند.

النجار اشاره کرد که این طرح تنها امنیتی نیست بلکه اقدامات خدماتی و سازماندهی زائران از طریق تامین جاده‌های منتهی به مقام امام سجاد (ع) و ساماندهی تردد خودروها و فعالیت مواکب علاوه بر پشتیبانی لجستیکی را شامل می‌شود.

او بیان کرد که طی این مراسم، سالانه شمار زیادی از زائران از استان‌های مرکزی و جنوبی، دشت نینوا و مناطق دیگر راهی کرکوک می‌شوند.

به گفته او، سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر در این مناسبت دینی حضور داشتند و پیش بینی می‌شود این رقم امسال افزایش یابد.
 
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