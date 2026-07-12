کارشناس آمریکایی: ایران در اعمال کنترل بر تنگه هرمز موفق بوده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پژوهشگر ارشد مرکز راهبرد دریایی گفت ایران در تلاش است با اجرای سازوکاری برای صدور مجوز، دریافت پرداخت و نظارت بر عبور کشتیها در تنگه هرمز، کنترل بیشتری بر این آبراه اعمال کند و کاهش محسوس تردد کشتیها در روزهای اخیر نشان میدهد این راهبرد در حال نتیجهدادن است.
ایان رالبی، پژوهشگر ارشد مرکز راهبرد دریایی، با اشاره به رخدادهای اخیر در خلیج فارس گفت ایران در تلاش است اهرم راهبردی خود بر تنگه هرمز را حفظ کند.
این کارشناس آمریکایی گفت ایران در حال اجرای اقدامی است که تاکنون سابقهای در تنگه هرمز نداشته است و قصد دارد علاوه بر ایجاد نظام صدور مجوز برای عبور کشتیها، نوعی سازوکار پرداخت و نظارت را نیز برقرار و آن را اجرا کند.
رالبی همچنین عنوان کرد این راهبرد در حال نتیجهدادن است و پس از حوادث اخیر، تردد کشتیها در تنگه هرمز به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است.
او افزود تنها مسیر قابل توجه تردد کشتیها در روزهای اخیر از سمت ایران بوده و این موضوع نشان میدهد ایران نهتنها در حال اجرای این راهبرد است بلکه بهتدریج در تحقق آن نیز موفق شده است.
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