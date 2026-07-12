به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امّت در تهران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد.

این مراسم عصر روز سه شنبه ۲۳ تیرماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در مصلای امام خمینی ( ره) تهران برگزار خواهد شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا.

با سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ولی عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و یاران باوفای ایشان، تعزیت مجدد به مناسبت شهادت قائد عظیم‌ألشان انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای (قَدَّسَ اللهُ نفسَهُ الزَّکیة) و اعضای خانواده عزیز ایشان و همچنین با خضوع و خشوع در برابر عظمت و شکوه تاریخی ملت مبعوث شده در بدرقه آقای شهید ایران، به اطلاع دلدادگان امام مجاهد شهید می‌رساند، مراسم بزرگداشتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مُدَّ ظلُّهُ العالی) روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد.

بی‌شک حضور مردم عزادار و مبعوث شده در این مراسم، تأکید دوباره‌ای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه خامنه‌ای شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن امام شهید خواهد بود.»

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