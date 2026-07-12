به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی که امروز منتشر کرده از موج گسترده انتقادها به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خبر داد که پس از بازنشر ویدئویی از دانش‌آموزان محجبۀ سومالیایی‌تبار در ایالت مینه‌سوتا، با اتهام دامن‌زدن به اسلام‌هراسی و هدف قرار دادن کودکان مسلمان روبه‌رو شده است.

ترامپ هفتۀ گذشته در شبکه اجتماعی خود ویدئویی ۱۴ ثانیه‌ای از یک مراسم در مهدکودکی دولتی در شهر «سِنت پال» در ایالت مینه‌سوتا را بازنشر کرد؛ ویدئویی که در آن کودکان سومالیایی‌تبار با لباس‌های فارغ‌التحصیلی و البته باحجاب مشغول خواندن یک سرود آموزشی به زبان سومالیایی بودند. ترامپ همچنین نسخه‌ای از همان ویدئو را بازنشر کرد که همراه با این توضیح از سوی یک حساب کاربری راست‌گرا منتشر شده بود: «همه دخترها در مهدکودک حجاب دارند.»

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خشم جامعه مسلمانان؛ «عبور از خط قرمز»

به نوشته نیویورک‌تایمز، این اقدام ترامپ واکنش تند مسلمانان و اعضای جامعه بزرگ سومالیایی ایالت مینه‌سوتا را در پی داشت. خالد عمر، از فعالان اجتماعی شهر سنت پال، گفت: «این یک خط قرمز بود. این‌ها فقط کودکانی هستند که جشن می‌گیرند، آواز می‌خوانند و در کنار خانواده‌هایشان خوشحال‌اند. حمله به این کودکان وحشتناک، خطرناک، غیرانسانی و کاملاً اشتباه است.»

نیویورک‌تایمز یادآور شده است که ترامپ طی بیش از یک سال گذشته بارها جامعه سومالیایی مینه‌سوتا را هدف حملات لفظی قرار داده و مهاجران سومالیایی را «زباله» خوانده و گفته بود باید «به همان جایی که از آن آمده‌اند بازگردند». او همچنین کودکان مهاجر را باری بر دوش مدارس آمریکا توصیف کرده و بارها «الهان عمر»، نماینده مسلمان و سومالیایی‌تبار کنگره آمریکا، را هدف حملات لفظی قرار داده است.

جیمز زغبی، رئیس مؤسسه عرب‌آمریکایی، نیز در واکنش به این اقدام ترامپ گفت: «او یک قلدر متعصب است. همیشه افراد آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهد؛ زنان، مهاجران و اقلیت‌ها. اما حمله به کودکان پنج‌ساله، حتی برای او هم بسیار پست است.»

موج نفرت در فضای مجازی

پس از انتشار این ویدئو، ترامپ حتی تا حدی به اهداف خود رسید و موجی از پیام‌های نژادپرستانه و اسلام‌هراسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که برخی کاربران کودکان حاضر در ویدئو را «تروریست‌های آینده» نامیدند و خواستار اخراج همه مسلمانان از آمریکا و حتی ممنوعیت اسلام شدند. یکی از حساب‌های پرمخاطب نیز مدعی شد ترامپ «واقعیتی هولناک» را افشا کرده و آمریکا در حال «تسخیر شدن» است.

کیت الیسون، دادستان کل ایالت مینه‌سوتا، با محکوم کردن این اقدام گفت: «دیگر از این‌که دونالد ترامپ از تریبون خود برای تحریک حملات علیه سیاه‌پوستان، مهاجران و اقلیت‌ها استفاده می‌کند، تعجب نمی‌کنم؛ اما همچنان از آن منزجر می‌شوم!»

در مقابل، سخنگوی کاخ سفید از مواضع پیشین ترامپ دفاع کرد و مدعی شد افرادی که به آمریکا می‌آیند اما از این کشور متنفرند، در اقتصاد مشارکت نمی‌کنند و حاضر به همگون شدن با جامعه آمریکا نیستند، نباید در این کشور حضور داشته باشند!

نگرانی از عادی‌سازی اسلام‌هراسی

نیویورک‌تایمز در ادامه به اظهارات زینب محمد، نخستین زن مسلمان عضو سنای ایالت مینه‌سوتا، اشاره می‌کند که گفته است اگر این کودکان متعلق به هر جامعه مذهبی دیگری بودند، چنین واکنشی شکل نمی‌گرفت. وی تأکید کرد: «این کودکان محجبه همان‌قدر آمریکایی هستند که هر کودک دیگری در این کشور.»

سازمان‌های مدافع حقوق مسلمانان نیز هشدار داده‌اند که چنین اظهارات و اقداماتی به عادی‌سازی نفرت علیه مسلمانان منجر می‌شود. به گفته این نهادها، بخش بزرگی از مسلمانان آمریکا تجربه تبعیض دینی را گزارش کرده‌اند و بسیاری از کودکان مسلمان نیز در مدارس به دلیل هویت مذهبی خود مورد آزار قرار گرفته‌اند.

نیویورک‌تایمز در پایان به سخنان یکی از فعالان مسلمان آمریکایی به نام یوسف عبدالله، مدیر «انجمن اسلامی آمریکای شمالی»، اشاره می‌کند که گفته است فرزندانش پس از شنیدن اظهارات قبلی ترامپ از او پرسیده‌اند: «بابا، ما چه کاری برای او انجام داده‌ایم؟ آیا از ما متنفر است؟» وی با انتقاد از رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «رئیس‌جمهور ما حتی به آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه ما هم رحم نمی‌کند. اگر یک جشن فارغ‌التحصیلی مهدکودکی شما را خشمگین می‌کند، دیگر هیچ شادی‌ای باقی نمانده است!»

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