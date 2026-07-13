بقائی: شماتت کردن ایران به‌ خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز، غیرمسئولانه و ناروا است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ایران به جایی حمله نکرده است، افزود: مسئولانه نیست که به جای پاسخگو کردن متجاوزان به‌ خاطر نقض فاحش حقوق بین‌الملل، ایران را به‌خاطر دفاع از خودش شماتت کنید.

اسماعیل بقائی در واکنش به ابراز نگرانی سخنگوی سازمان ملل متحد درباره آنچه که «برخورد نظامی» و حملات ایران علیه کشورهای منطقه و کشتی‌ها توصیف کرده است، در شبکه ایکس نوشت: آقای سخنگو، این وضعیت، «برخورد نظامی» نیست بلکه ادامه تجاوز آشکار نظامی است که از ۲۸ فوریه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز گردید.

وی افزود: ایران به جایی حمله نکرده است؛ ضربات ایران علیه پایگاه‌ها و دارایی‌های نظامی متعلق به آمریکا، مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس، اعمال حق ذاتی دفاع مشروع طبق حقوق بین‌الملل است.

بقائی تأکید کرد: شما باید از کشورهایی که قلمرو و پایگاه‌های خود را در اختیار آمریکا قرار می‌دهند بخواهید که مانع از استفاده آمریکا از قلمروشان برای تدارک حمله به ایران شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مسئولانه نیست که به جای پاسخگو کردن متجاوزان به‌خاطر نقض فاحش حقوق بین‌الملل، ایران را به‌خاطر دفاع از خودش شماتت کنید.

وی افزود: ضمنا عنوان صحیح، «خلیج فارس» است؛ لطفا دستورالعمل‌های ذی‌ربط سازمان ملل از جمله بخشنامه‌ های مورخ ۱۸ اوت ۱۹۹۴ و ۱۴ می ۱۹۹۹ که استفاده از نام کامل «خلیج فارس» را الزامی می‌داند رعایت کنید.

...................................

پایان پیام/ 167