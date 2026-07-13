از فتوای قتل سلمان رشدی تا حکم انتقام از قاتلان و جنایتکاران دو جنگ اخیر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب در بخشی از پیامی که به‌مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران صادر کردند خطاب به امام مجاهد شهید تاکید کردند: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌ی شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.

رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) هم در بیست و پنجم بهمن سال1367 در یک حکم تاریخی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی، فتوای قتل نویسنده کتاب کفرآمیز آیات شیطانی را صادر کردند.

رهبر شهید انقلاب هم پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس بر انتقام سخت و خونخواهی این شهیدان عزیز تاکید کردند.

در ادامه به بررسی و واکاوی دیدگاه‌های امامین انقلاب و حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب درباره مجازات و انتقام از دشمنان و جنایتکاران می پردازیم.

سلمان رشدی نویسنده چندین کتاب و مقاله‌های متعدد است. آیات شیطانی پنجمین کتاب وی است که در قالب یک رمان و براساس افسانه غرانیق، مقدسات اسلام را مورد اهانت قرار داده است. انتشار این کتاب در ۴ مهر سال ۱۳۶۷ش، واکنش‌هایی از جمله اعتراضات مسلمانان و ممنوعیت انتشار آن در برخی کشورها را در پی داشت. امام خمینی(ره) در ۲۵ بهمن سال ۱۳۶۷ش، حکم اعدام سلمان رشدی را صادر کردند. متن فتوای حکم اعدام سلامان رشدی به شرح ذیل است:

إنا لله و إنا إلیه راجعون‏

«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‏ رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می ‏باشند. از مسلمانان غیور می‏ خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء الله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته».

چند روز بعد در روز بیست و نهم بهمن ماه دفتر حضرت امام خمینی(ره) اطلاعیه ای را خطاب به مسلمانان ایران و جهان در باره شایعه عفو سلمان رشدی منتشر و شایعات را در مورد عفو سلمان رشدی پس از توبه، تکذیب می کند. متن این اطلاعیه به شرح ذیل است: ‏

«رسانه ‏های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسلامی نسبت می‏ دهند که اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو می‏ گردد. امام خمینی(مدّ ظلّه) فرمودند:

این موضوع صد در صد تکذیب می‏ گردد. سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند، اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‏خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند»

امام مجاهد شهید انقلاب هم به مناسبت شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 13 دی 1398 در بخشی از پیام این گونه نوشتند که: شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند.

رهبر شهید انقلاب همچنین به مناسبت ترور اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی حماس 10 مرداد 1404 پیامی صادر کردند، در بخشی از این پیام آمده است «رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست، میهمان عزیز ما را در خانه ما به شهادت رسانید و ما را داغدار کرد، ولی زمینه مجازاتی سخت برای خود را نیز فراهم ساخت. همچنین در ادامه آمده است ما در این حادثه تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است، خونخواهی او را وظیفه خود می‌دانیم.

رهبر شهید انقلاب در 25 تیر سال گذشته پس از جنگ 12 در دیداری که با مسولان قوه قضائیه داشتند به چند نکته مهم درباره پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونی در طول جنگ 12 روزه اشاره کردند، «نکته‌ی اوّل همین مسئله‌ی پیگیری قوّه‌ی قضائیّه در محاکم حقوقی ــ چه محاکم حقوقی داخلی، چه محاکم حقوقی بین‌المللی ــ درباره‌ی رسیدگی به این جنایات اخیری است که انجام گرفته؛ این از آن کارهای بسیار لازم و بسیار مهم است. ما در خیلی از قضایای قبلی در سالهای گذشته باید این کار را میکردیم و کوتاهی کردیم؛ این دفعه کوتاهی نکنیم. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه‌ی به دادگاه‌های بین‌المللی و حقوقی و همچنین دادگاه‌های داخلی، بیست سال هم طول بکشد، اشکال ندارد؛ باید این کار دنبال بشود. بایستی یقه‌ی جنایت‌کار گرفته بشود.»

حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی هم دربخشی از اولین پیام خود در ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ تاکید کردند «این اطمینان را به همگان میدهم که ما از انتقام خون شهداء شما صرف نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب نیست؛ بلکه هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می‌شود، خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است. البتّه مقدار محدودی از این انتقام تابه‌حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حدّ کامل آن حاصل نشود، همچنان این پرونده بر روی بقیّه‌ی پرونده‌ها خواهد بود و بخصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حسّاسیّت‌ بیشتری خواهیم داشت.»

حضرت آبت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب همچنین در پیامی به مناسبت شهادت دکتر علی لاریجانی تصریح کردند: «ریختن این خون‌ها درخت تناور نظام اسلامی را قویتر می‌سازد و البته هر خونی، خون‌بهائی دارد که قاتلین جنایتکار شهیدان باید بزودی آن را بپردازند».

رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد اعظم امت در بیستم فروردین سال جاری نیز تاکید کردند: «ملت عزیز اگر چه با پایان گرفتن مدت عزای رسمی شهادت رهبر عظیم‌الشأن خود، جامه عزا را از تن بیرون می‌آورد، اما عزم قاطع بر انتقام خون پاک ایشان و همه شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را در روح و قلب خود زنده نگه‌ می‌دارد و پیوسته مترصّد تحقق آن خواهد بود. از انتقام خون شهدایمان صرف نظر نخواهیم کرد و بخصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حساسیت‌ بیشتری خواهیم داشت.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین در بخشی از پیام خود به مناسبت هفته قوّه قضائیه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش. در هفتم تیر 1405 تصریح کردند: «از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادّی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملّت مظلوم ایران در داخل و حتّی خارج از کشور؛ از کودک‌کشی‌ها و جنایات جنگی بی‌سابقه در میناب و لامِرد تا حمله به مراکز درمانی و خدماتی؛ از کشتار نوزادان چند روزه تا کهنسالان عزیز؛ و در رأس همه‌ی‌ آنها شهادت شخصیت بی‌بدیل، گوهر بی‌همتا و یگانه دوران، پیشوای مجاهد عظیم‌الشّأن اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، هر کدام پرونده‌ای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل میدهد که در محاکم قضائی داخلی و بین‌المللی باید با جدّیت دنبال شود. آنچه مسلّم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اَعمال مجرمانه‌شان رساند.»

حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب در بخشی از پیامی که به‌مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران صادر کردند به نکاتی اشاره کردند که قابل تامل و به نوعی اتمام حجت با همگان و همه دوستداران انقلاب اسلامی و همه آزادگان و آزاداندیشان و استکبار ستیزان عالم بود در بخشی از این پیام آماده است: «ملّت ما خونخواه حسین است. این ملّت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد. و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است». رهبر انقلاب اسلامی در بخشی از این پیام به خونخواهی امام حسین (علیه السلام) وحسینیان زمان که مصداق کامل و اتم آن امام شهید انقلاب و یارانش است اشاره می کند.

همچنین در ادامه این پیام آماده است که «اکنون به پیشوای شهیدمان عرض می‌کنم: ای قتیل مظلوم! ای مظلوم سرافراز! ای بنده‌ی صالح خدا! حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما وداع میکنیم، با شما عهد می‌بندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید را با استقامت بپیماییم و در این راه از سختیها نهراسیم، و همچون شما به بِشارات و وعده‌های الهی دل ببندیم. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌ی شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقّف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقّق خواهد شد و بزودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد».

در پیام رهبر انقلاب خطاب به رهبرمجاهد شهید چند نکته بسیار مهم وجود دارد نکته اول «با شما عهد می بندیم که انتقام خون شما و همه شهدای دوجنگ تحمیلی را از قاتلان و جنایتکاران بی آبرو بگیریم» نکته دوم «این خواست ملت ایران است» نکته سوم «این انتقام باید به صورت حتمی صورت بگیرد» .نکته چهارم «مقدمات این انتقام که تهیه فهرست از صدر تا ذیل است انجام شده است»، نکته چهارم «آروزی مرگ طبیعی برای قاتلان و جنایت کاران بی آبرو محال است» نکته پنجم «این انتقام متوقف بر شخص رهبری انقلاب یا مسئولان دولتی نیست»، نکته ششم «این انتقام منوط به بودن یا نبودن کسی نیست و امری حتمی است»، نکته هفتم «دایره این انتقام فقط توسط ایران وایرانی ها نیست»، نکته هشتم «آزادگان جهان در هر جایی از جهان هر بخشی را که بتوانند انجام می دهند» نکته نهم این امر فقط اختصاس به مسلمانان و شیعیان ندارد» و نکته دهم و بسیارمهم «این مأموریت الهی است».

به نظر می رسد حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب پس از حرکت بسیار عظیم، ماندگار و حماسی مردم ایران عزیز و شعار واحد و یکپارچه انتقام و خون خواهی امام شهید، فرماندهان، دانشمندان، سیاستمداران، کودکان و مردم عزیز این سرزمین متمدن و حسینی، در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر قائد اعظم امت برای چندمین بار در طول 4 ماه گذشته موضوع انتقام وخون خواهی را بیان کردند البته در پیام اخیر چنان که بیان شد به مواردی اشاره و تصریح و تاکید کردند که حجت و تکلیف شرعی برهمگان تمام شد و هر کس با هرجایگاه و هر وُسع و امکانی برای انتقام و خونخواهی از دشمنان جنایتکار انقلاب و ایران عزیز باید تلاش کند. قبلا نیز امام راحل هم در موضوع حکم ارتداد و قتل سلمان رشدی ملعون نیز بیان کرده بودند که «از مسلمانان غیور می‏ خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند». همچنین در بخشی از این حکم بیان کردند که «ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد».

دفتر امام خمینی(ره) در 29 بهمن سال 1367 در تکذبیه ای نسبت به عفو سلمان رشدی حتی علاوه بر تکلیف مسلمانان برای قتل سلمان رشدی تصریح کرد: «اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‏‌خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند».

احمد عارفخانی، کارشناس گفتمان انقلاب اسلامی و نویسنده کتاب اندیشه های سیاسی مقام معظم رهبری

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