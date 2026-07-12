به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سناتور آمریکایی لیندسی گراهام (جمهوریخواه از کارولینای جنوبی) بیانیهٔ زیر را منتشر کرد:
در شامگاه شنبه، ۱۱ ژوئیه، سناتور آمریکایی لیندسی گراهام بر اثر بیماری کوتاه و ناگهانی درگذشت. خانوادهٔ سناتور گراهام در این زمان از دعاهای همگان سپاسگزار است و در این دورهٔ فوقالعاده دشوار، درخواست حفظ حریم خصوصی دارد!
این مقام آمریکایی جنگطلب در طول جنگ رمضان حتی ایران را در اظهاراتی وقیحانه تهدید کرده بود که ایالات متحده میتواند بخشی از خاک آن را به تصرف خود درآورد.
وی که از اعضای لابی صهیونیست کنگرۀ آمریکا بود، بارها از خواب خود برای تغییر حکومت ایران گفته بود؛ این مقام آمریکایی در جریان کودتای ۱۴۰۴ آمریکایی-صهیونی نقش یک لیدر را بهخود گرفت و در همان دوران تهدید کرد که ترامپ مقامات ایران را ترور خواهد کرد!
.
.
...............
پایان پیام
نظر شما