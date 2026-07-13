خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حلال‌زادگی مهمترین مؤلفه‌ی تمدن نوین اسلامی است، چون اگر جامعه‌ای و تمدنی ویژگی اواب بودن خود به حُسن المئاب را از دست بدهد سرنوشتی جز حرام‌زادگی و نابودی را نخواهد داشت.

معانی الأخبار ـ به نقل از حسین بن زید، از امام صادق، از پدرانش علیهم‌السلام؛ پیامبر خدا فرمود: «هرکس ما اهل بیت را دوست دارد، باید خداوند را بر نخستین نعمت، ستایش کند». گفته شد: نخستین نعمت چیست؟ فرمود: «پاکی ولادت. دوست نمی‌دارد ما را، مگر کسی که ولادتش پاک باشد و دشمن نمی‌دارد ما را، مگر کسی که ولادتش آلوده باشد».

علل الشرائع ـ به نقل از ابو ایّوب انصاری: دوستیِ علی را به فرزندان خود عرضه کنید. هر کس او را دوست داشت، از شماست و هرکس او را دوست نداشت، از مادرش بپرسید او را از کجا آورده است؛ چرا که من شنیدم پیامبر خدا به علی بن ابی‌طالب می‌فرمود: «تو را دوست نمی‌دارد، مگر انسان باایمان، و تو را دشمن نمی‌دارد، مگر منافق یا فرزند زنا یا کسی که مادرش او را در ناپاکی باردار شده است».

در همین زمینه از حضرات معصومین چنین نقل شده است:

امام علی علیه‌السلام: زیبایی هدف بر پاکی ولادت، دلالت دارد.

امام باقر علیه‌السلام: کسی که ولادتش پاک باشد، وارد بهشت می‌شود.

امام صادق علیه‌السلام: خداوند متعال، بهشت را پاک و پاکیزه آفرید. از این رو، وارد آن نمی‌شود، مگر کسی که ولادتش پاک باشد.

امام صادق علیه‌السلام: هر کس خُنکای محبّت ما را در دل خود یافت، مادرش را بسیار دعا کند؛ چرا که به پدرش خیانت نکرده است.

المحاسن ـ به نقل از ابوعبداللّه مدائنی : امام صادق علیه‌السلام فرمود: «هرگاه خنکای محبّت ما بر قلب کسی از شما نشست، باید خدا را به خاطر نخستین نعمت، ستایش کند». گفتم : [یعنی] بر فطرت اسلام؟ فرمود: «نه، بر پاکی ولادت؛ چرا که ما را دوست نمی‌دارد، مگر کسی که ولادتش پاک باشد و ما را دشمن نمی‌دارد، مگر کسی که مادرش او را از مرد دیگری آورده و به همسرش بسته باشد و در نتیجه، از نهان آنان آگاه می‌شود و از اموالشان ارث می‌بَرَد، ولی هرگز ما را دوست نمی‌دارد. ما را دوست نمی‌دارد، مگر کسی که پاک باشد؛ از هر گروهی از مردم که باشد».

[ علل الشرایع : ص 145 ح 12 ، بحار الأنوار : ج 39 ص 301 ح 110. ]

[ غرر الحکم : ح 4758. ]

[ المحاسن : ج 1 ص 233 ح 423 عن سدیر الصیرفی ، بحار الأنوار : ج 5 ص 287 ح 10 . ] [ علل الشرایع : ص 564 ح 1 عن سعد بن عمر الجلاب ، المحاسن : ج 1 ص 233 ح 424 عن عبداللّه بن سنان . ] [ کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 493 ح 4745 ، علل الشرایع : ص 142 ح 5 عن المفضّل بن عمر. ]

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