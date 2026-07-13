جزئیات حمله ارتش تروریستی آمریکا به تأسیسات آبی خوزستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان از شهادت و مجروح شدن همکاران شرکت بهره برداری زهره و جراحی در پی حمله دشمن آمریکایی به یکی از تأسیسات آبی استان خبر داد.

عباس صدریان‌فر اظهار کرد: بامداد روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، ایستگاه پمپاژ زهکش RMD هندیجان که در حدفاصل محور ماهشهر–هندیجان قرار دارد، هدف حمله دشمن امریکایی صهیونی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این حمله، شاکر محیسنی از کارکنان شرکت بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و یکی دیگر از کارکنان این واحد نیز مجروح شد که هم‌اکنون تحت مراقبت و درمان قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اهمیت این تأسیسات گفت: ایستگاه پمپاژ زهکش RMD یکی از تأسیسات عملیاتی است که در مدیریت و تخلیه زه‌آب اراضی کشاورزی منطقه نقش مؤثری دارد و استمرار فعالیت آن در حفظ کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صدریان‌فر با محکوم کردن این اقدام اظهار کرد: هدف قرار دادن تأسیسات خدماتی و زیرساخت‌های حیاتی و کارکنانی که به‌صورت شبانه‌روزی مسئول حفظ و بهره‌برداری از این تأسیسات هستند، اقدامی مغایر با تمامی موازین و اصول انسانی و حقوق بین‌الملل است.

وی در پایان با تسلیت شهادت این همکار فداکار به خانواده وی، همکاران صنعت آب و برق و مردم استان خوزستان، برای مجروح این حادثه آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کرد و تأکید کرد: خدمت‌رسانی در تأسیسات آبی استان با تلاش کارکنان صنعت آب بدون وقفه ادامه خواهد داشت و این‌گونه اقدامات هرگز خللی در انجام مأموریت‌های خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نخواهد کرد.

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