ادامه اخراج مهاجرین افغان از پاکستان؛ بیش از ۴هزار نفر در یک روز اخراج شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی امور مهاجران حکومت طالبان اعلام کرد که دولت پاکستان در ادامه عملیات گسترده بازداشت و اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی، در یک شبانهروز بیش از ۴ هزار شهروند افغانستانی را از خاک خود خارج کرده و آنان را از گذرگاههای تورخم و اسپینبولدک به افغانستان بازگردانده است.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان نیز در همین راستا، امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) با انتشار خبرنامهای گفت: تنها از گذرگاه تورخم ۶۷۷ خانواده شامل ۳ هزار و ۵۶۸ نفر وارد کشور شدهاند. همچنین ۸۵ خانواده از مرز اسپینبولدک در قندهار و ۱۸ خانواده نیز از مرز اسلامقلعه در هرات وارد افغانستان شدهاند.
این موج جدید اخراجها دو روز پس از پایان مهلت تعیینشده توسط وزارت داخله پاکستان برای خروج مهاجران بدون ویزا یا مجوز اقامت انجام گرفته است. مقامات طالبان تأکید کردهاند که روند بازگرداندن مهاجران همچنان ادامه دارد و انتظار میرود در روزهای آینده شمار بیشتری از شهروندان افغانستانی از پاکستان اخراج شوند.
این بازگشتهای گسترده در حالی رخ میدهد که سازمانهای بینالمللی نسبت به تشدید چالشهای اشتغال، مسکن و خدمات اولیه در افغانستان هشدار دادهاند.
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