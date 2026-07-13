سازمان ملل: بازگشت به خانه برای هزاران افغان نباید آغاز مشکلات جدید باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که هزاران بازگشت‌کننده به افغانستان همچنان برای بازسازی خانه‌ها و زندگی خود به حمایت فوری نیاز دارند.

این سازمان روز یکشنبه(۲۱ تیر) در صفحه ایکس خود نوشت که با حمایت صندوق امانی بازگشت‌کنندگان، در استان‌های قندوز و بغلان به این افراد برای بازسازی زندگی‌شان کمک می‌کند.

این برنامه تأکید کرد که بازگشت به خانه باید آغازی دوباره باشد، نه شروع مشکلات و دشواری‌های تازه برای خانواده‌های مهاجری که بعد از سال‌ها به کشوشان باز می‌گردند.

سازمان ملل افزود که با وجود برنامه‌های حمایتی، نیازهای بازگشت‌کنندگان بسیار گسترده است و شمار زیادی از خانواده‌ها هنوز در انتظار دریافت کمک به سر می‌برند.

برنامه اسکان بشر سازمان ملل پیش‌تر نیز هشدار داده بود که مهاجران بازگشته با چالش‌های جدی از جمله نبود سرپناه مناسب، کمبود فرصت‌های شغلی و محدودیت دسترسی به خدمات اولیه مواجه هستند.

سازمان ملل خواستار حمایت بیشتر بین‌المللی برای کمک به ادغام مجدد بازگشت‌کنندگان در جامعه افغانستان شده است.

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