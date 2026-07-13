اقدام خصمانه لندن علیه سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس روز دوشنبه با ارائه بیانیه‌ای مکتوب به پارلمان مدعی شد که دولت این کشور فعالیت‌هایی را مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی کرده که به ادعای او شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک انگلیس بوده است.

بر اساس اعلام دولت انگلیس، این تصمیم با استفاده از اختیارات تازه‌ای اتخاذ شده که لندن آن را مشابه سازوکار ممنوعیت گروه‌ها در قانون تروریسم سال ۲۰۰۰ معرفی می‌کند.

به موجب این سازوکار، دعوت به حمایت از نهادهای ممنوعه، ابراز نظر یا باور حمایتی از آن‌ها، کمک به فعالیت‌های مرتبط با انگلیس یا دریافت منفعت مادی از جانب آن‌ها جرم تلقی می‌شود و متهمان ممکن است با مجازات تا ۱۴ سال زندان یا جریمه مالی روبه‌رو شوند.

دولت انگلیس همزمان اعلام کرد که گروه موسوم به «جنبش اسلامی اصحاب الیمین» را نیز با ادعای ارتباط با ایران و در پی حوادثی علیه جامعه یهودیان در انگلیس مشمول این فهرست کرده است. لندن همچنین یک گروه وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه را در همین چارچوب قرار داده است.

وزارت کشور انگلیس این اقدام را بخشی از اجرای قانون موسوم به امنیت ملی و تهدیدات دولتی عنوان کرده که پس از وعده کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در ماه آوریل، روند تصویب و اجرای آن با شتاب دنبال شد. دولت انگلیس ادعا می‌کند که این قانون برای مقابله با آنچه فعالیت دولت‌های خارجی و گروه‌های نیابتی در خاک این کشور خوانده می‌شود، طراحی شده است.

این اقدام در ادامه همان روندی صورت می‌گیرد که پیشتر از سوی اتحادیه اروپا دنبال شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم مشابه بروکسل، آن را مصوبه‌ای موهن علیه بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور خوانده و تصریح کرده بود که این اقدام، حرکتی سیاسی در راستای اقدامات ایذایی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و از نظر حقوقی، «کاملاً غیرقانونی و ناموجه» است.

وزارت امور خارجه نیز در بیانیه‌ای جداگانه، تصمیم دولت‌های عضو اتحادیه اروپا را خلاف اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل دانست و اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی کشور است.

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