به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «مت ویتاکر» در گفتوگو با شبکه CNN، نگرانی کنگره درباره احتمال دسترسی روسیه به اطلاعات فنی جنگندههای اف-۳۵ را قابل درک دانست، اما تأکید کرد این پرونده قابلیت حلوفصل دارد. وی ارتش ترکیه را متحدی توانمند و همسو با غرب توصیف کرد و گفت دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان میتوانند به توافقی مناسب در این زمینه دست یابند.
وی همچنین خاطرنشان کرد حتی در صورت نهایی شدن توافق، تحویل جنگندهها زمانبر خواهد بود و موضوع استقرار سامانه پدافندی روسی «اس-۴۰۰» در ترکیه همچنان مهمترین مانع قانونی برای بازگشت آنکارا به برنامه «اف-۳۵» به شمار میرود. ترکیه شش سال پیش بهدنبال خرید سامانه اس-۴۰۰، بر اساس مصوبه کنگره آمریکا از برنامه تولید و دریافت جنگندههای اف-۳۵ کنار گذاشته شد.
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