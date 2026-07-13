به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام مسعود حکیمیان در مراسم تفسیر قرآن در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به آیه ۲۳ سوره احزاب، به تبیین ویژگیهای مؤمنان راستین پرداخت و اظهار داشت: گروهی از مؤمنان، تا آخرین لحظات زندگی به عهدی که با خدا بستهاند وفا میکنند و به شهادت میرسند. بخش دیگری از این مؤمنان نیز همچنان منتظر شهادت یا پیروزی هستند و هیچ گونه تغییر و تزلزلی در عهد و پیمان خود راه نمیدهند.
وی با استناد به سیره پیامبر اسلام(ص) افزود: حضرت در عهدی که با خدا بسته بودند، تا آخرین نفس فداکاری کردند و هر آنچه آموختند در میدان عمل به کار بستند.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه با استناد به آیه ۱۳ سوره احقاف خاطرنشان کرد: مؤمنان واقعی در مسیر توحید استقامت میورزند و هیچ انحراف و تزلزلی در کار خود ندارند. اما در مقابل، گروه دیگری هستند که طوفان حوادث آنها را به این سو و آن سو پرتاب میکند؛ امیرالمؤمنین(ع) در حکمت ۱۴۷ نهجالبلاغه این گروه را به مگسان ناتوانی تشبیه کردند که به دنبال هر صدایی میروند و با هر بادی حرکت میکنند و هر روز فکر و عقیده جدیدی به سراغشان میآید.
حکیمیان در ادامه با تأکید بر ثبات قدم مؤمنان حقیقی گفت: آنها همچون کوه استوارند، ایستادهاند و ایستادگی خود را در عمل به اثبات رساندهاند. امروز در جامعه خود میبینیم که رهبر شهیدمان و شهدای انقلاب، پای آرمانهای اسلام و انقلاب ایستادند و تا آخرین نفس استقامت کردند و هیچ گسست و سستی در مسیرشان راه نیافت.
وی با اشاره به ظرافتهای لغوی آیه افزود: کلمه «عهد» در این آیه به معنای عهدی محکم است که فراتر از نذر و عهد معمولی بوده و مؤمنان حتی اگر کارشان به خطر مرگ یا بحرانهای بزرگتر برسد، از این مسیر دست نمیکشند، در حالی که گروهی در مقابل آنها هستند که خواهان زندگی مرفه و راحتطلبانه هستند.
پژوهشگر علوم قرآن و تفسیر به بررسی ویژگیهای افراد سستعنصر و ترسو پرداخت و گفت: این افراد همواره قدرت دشمن را از خود بیشتر میپندارند و دچار خودباختگی در برابر دشمن هستند و قدرت درک واقعیتها را ندارند. آنها زندگی در جوامع دور از فضای دینی را برای حفظ جان ناقابل خود برمیگزینند و به جای حضور فعال در صحنه جامعه، تنها به دنبال کردن اخبار در فضای مجازی اکتفا میکنند و هیچ اقدام عملی در راستای اهداف الهی انجام نمیدهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهادت برخی از مؤمنان هرگز نباید موجب عقبنشینی یا دلسردی دیگران شود؛ بلکه مؤمنان واقعی با دیدن شهادت یاران، بر حسن نیت خود افزوده و در انتظار پیروزی یا شهادت به سر میبرند. آنها پایبند عهد و پیمانی هستند که با خدا بستهاند و هیچ چیز حتی شهادت عزیزان، روحیه آنها را متزلزل نمیکند.
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