به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پویش «حفظ جزء ۳۰ قرآن» هم‌زمان با پخش برنامه «محفل ستاره‌ها» ویژه کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با شرکت در این پویش، حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم را آغاز کنند.

سومین فصل برنامه «محفل ستاره‌ها» با تمرکز بر هویت ملی، به معرفی مشاهیر و قهرمانان ایران، به‌ویژه رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان و شهدای جنگ ۱۲ روزه می‌پردازد.

برای شرکت در پویش «حفظ جزء ۳۰ قرآن»، علاقه‌مندان می‌توانند برنامه «محفلستان» را از فروشگاه‌های «بازار» یا «مایکت» دانلود کنند یا با ارسال عدد ۳ به سامانه ۳۰۰۰۱۱۴۵، لینک دریافت این برنامه را دریافت کنند.

شرکت‌کنندگان در این پویش علاوه بر همراهی در مسیر حفظ قرآن کریم، از شانس دریافت جوایزی همچون دوچرخه، اسکوتر برقی، بازی‌های رومیزی، سفر به خانه خدا، سفر به کربلای معلی و دیگر جوایز ویژه نیز برخوردار خواهند شد.

فصل سوم برنامه «محفل ستاره‌ها» هر روز ساعت ۱۶ از شبکه نهال پخش می‌شود و بازپخش آن ساعت ۲۰ روی آنتن این شبکه می‌رود. همچنین این برنامه هر شب حوالی ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود



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