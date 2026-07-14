انتقام از جنایتکاران وعده قطعی الهی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید احمد خاتمی شب گذشته در سومین شب از مراسم گرامیداشت شهادت رهبر انقلاب در حرم بانوی کرامت، اظهار داشت: امت اسلام و مردم ایران در این پیچ بزرگ تاریخی در هفته گذشته افتخار آفریدند.

وی با بیان اینکه تشییع تاریخی رهبر شهید چند ویژگی منحصر به فرد داشت، افزود: قم تجمعات فراوان در تشییع مراجع بزرگ به خود دیده است و ایران اسلامی تشییع امام راحل عظیم الشان را دیده است که در آن زمان بیش از ۱۱ میلیون نفر ایشان را بدرقه کردند و همچنین در تشییع شهید سلیمانی و شهید رئیسی جمعیت فراوانی حضور یافتند؛ اما این تشییع اخیر ویژگی های خاصی داشت.

خاتمی تأکید کرد: مطبوعات غربی تعابیری از این تشییع دارند و در یک تعبیر گفته اند بزرگترین رویداد تاریخ و بزرگترین تشییع قرن و بزرگترین رفراندوم بزرگ جمهوری اسلامی که اعداد و ارقام ایران و عراق بسیار عجیب است.

امام جمعه موقت تهران اعتراف رسانه های غربی را بسیار عجیب توصیف کرد و گفت: آمریکا با تمام وجود وارد میدان شد و بعضی از کشورها را تهدید کرد که به مراسم تشییع نروند و این نشان دهنده این است که آمریکا از این تجمع و تشییع باشکوه به هراس آمده است.

سخنران حرم بانوی کرامت یادآور شد: طبق آیات قرآن کسانی که خداباور هستند و اعمال صالح انجام می دهند از سوی خداوند محبوب قلوب می‌شوند و امام شهید با تمام وجود خداباوربود و وعده‌های خدا را با تمام وجود قبول داشت و تمام عالم را محضر خداوند می‌دانست.

وی در ادامه گفت: راز و رمز اول محبوبیت رهبر شهید همان خداباوری ایشان بود و این اجتماع بزرگ با عنایت الهی صورت گرفت و شرکت کنندگان در تشییع با تمام وجود سوگواری کردند.

خاتمی تحکیم بنیان های نظام جمهوری اسلامی را از مهمترین اعمال صالح رهبر شهید دانست که در طول این ۳۷ سال در عرصه های فرهنگی، اقتصادی، نظامی و… تقویت و تثبیت شده است و امروز موشک های ایران روز اسرائیل را تبدیل به شام سیاه کرده است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به مردمی بودن امام شهید گفت: مردمی بودن رمز محبوبیت امام شهید بود؛ به طوری که ایشان به دیدار بیش از ۲۵۰۰ خانواده شهید رفتند؛ همچنین در سفرهای استانی و در مواقع بروز مشکلاتی همچون زلزله همواره در میان مردم بودند و مردمی زیستند و در شادی و غم مردم شریک بودند.

وی با اشاره به فریاد انتقام خواهی مردم در تشییع امام شهید اظهار داشت: انتقام خواهی در این چند ماه گذشته کم و بیش مطرح بود؛ اما در جریان تشییع رهبر شهید مردم در سطح گسترده و با پرچم‌های سرخ وارد میدان شدند و فریاد انتقام در دنیا پیچید. انتقام یک مسئله شعاری و احساساتی نیست؛ بلکه یک مسئله قرآنی است و خداوند ستمکاران و جنایت کاران را قطعا مجازات خواهد کرد.

وی با اشاره به فریاد «لبیک یا سید مجتبی» در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ویژگی سوم این تشییع را بیعت با ولایت دانست و افزود: معنای این شعار این است که راه ادامه دارد چرا که ۴۷ سال از این انقلاب گذشت و رمز ماندگاری این نظام پشتیبانی از ولایت فقیه است و امروز نیز عبور از مسائل کشور تنها در پرتو عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود.

خاتمی در پایان گفت: خستگی ناپذیری مردم در مراسم تشییع از دیگر ویژگی های منحصر به فرد بود و مردم ایران خستگی را خسته کرده‌اند و خود هیچگاه خسته نشده‌اند و تجمعات شبانه را ادامه خواهند داد.

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