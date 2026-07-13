به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی ـ تبیینی «تأثیر اجتماعی حجاب بر نظام محاسباتی دشمن در فرایند جنگ ایران و آمریکا»، با هدف واکاوی ابعاد راهبردی حجاب در مواجهه با جنگهای شناختی، از سوی معاونت فرهنگی-تبلیغی حوزههای علمیه خواهران برگزار میشود.
در این نشست که به واکاوی نقش مؤلفههای اجتماعی در تقابلهای کلان میپردازد، خانم سارا طالبی، معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران، به ایراد سخن خواهد پرداخت.
علاقهمندان میتوانند برای شرکت در این نشست، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۱ صبح به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه «مبشران» به نشانی زیر مراجعه کنند:
https://webinar.mobasheran.org/webinar/index/۱۴۲۲۰۱۲۴۴۶۵۴۲۹
کد ورود کاربران به این نشست ۷۲۹۵ است.
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