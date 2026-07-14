شواهد جدید از جنایات نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان؛ انداختن زندانیان از ارتفاع برای تفریح

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای انگلیس به نقل از دو شاهد نظامی، جزئیات تکاندهندهای از جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور (SAS) در افغانستان را منتشر کردهاند. طبق شهادتهای ارائهشده به کمیته مستقل تحقیق درباره افغانستان، سربازان بریتانیایی زندانیان افغان را برای «تفریح» روی لیفتراک (ماشین جابجایی بار) قرار میدادند، آن را بالا میبردند و با سرعت حرکت میکردند تا زندانیان به زمین سقوط کنند.
مانیکا گرنفل، کارمند سابق آشپزخانه و انباردار نیروهای ویژه انگلیس، در شهادت خود به کمیته حقیقتیاب گفت که یکی از سربازان با افتخار از این عمل صحبت میکرد. او وضعیت حاکم بر این نیروها را به «رها شدن از بند» تشبیه کرد و تأکید داشت که هیچ نظارت واقعی بر رفتار آنها وجود نداشته است.
کریستوفر گرین، عضو پیشین نیروی ذخیره ارتش انگلیس که بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۲ در افغانستان خدمت میکرد، نیز به عنوان شاهد دوم صحبت کرد. او از کشته شدن سه برادر کشاورز در روستای «رحیم» استان هلمند خبر داد. گرین گفت تیم اطلاعاتی یگانش کاملاً مطمئن بود که این سه نفر فقط کشاورز بودهاند و هیچ ارتباطی با طالبان نداشتند. با این حال، وقتی نگرانیهای خود را با افسر رابط مطرح کرد، با واکنش تند او مواجه شد و با اتهام حمایت از طالبان حتی اجازه ندادند فیلم عملیات را ببیند. به گفته او، دولت بریتانیا بعداً مبلغ ۳۶۳۴ پوند به عنوان «کمک» به مادر این سه برادر پرداخت کرد که به معنای پذیرش غیرمستقیم مسئولیت کشتار افراد بیگناه است.
این افشاگریها بخشی از بررسیهای گسترده «کمیسیون تحقیق افغانستان» است که به جنایات جنگی نیروهای ویژه انگلیس بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ و تلاشهای بعدی برای سرپوش گذاشتن بر آنها میپردازد.
وزارت دفاع انگلیس در واکنش به این گزارش اعلام کرد که کاملاً از روند تحقیقات حمایت میکند و از شهادتدهندگان قدردانی کرده، اما تا پایان بررسیها اظهارنظر بیشتری نخواهد کرد.
این گزارشها بار دیگر سؤالهای جدی را درباره پاسخگویی به عملکرد نیروهای خارجی در جنگ افغانستان مطرح کرده است.
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