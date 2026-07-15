محکومیت ۵ ساله نظامی صهیونیست به جرم ارتباط با ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی یک نظامی اسرائیلی را پس از اثبات جرم در برقراری ارتباط با یک عامل ایرانی، به ۵ سال زندان محکوم کرد.
به گزارش منابع عبری، دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه حکم خود را در مورد این نظامی رژیم صهیونیستی که در طول سال ۲۰۲۵ با مأموران ایرانی همکاری داشته، صادر کرد.
این پرونده در شرایطی به سرانجام رسیده که طی ماههای اخیر موارد متعددی از همکاری صهیونیستها با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در رسانههای عبری زبان منتشر شده است.
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