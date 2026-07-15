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محکومیت ۵ ساله نظامی صهیونیست به جرم ارتباط با ایران

۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۸
کد مطلب: 1840496
محکومیت ۵ ساله نظامی صهیونیست به جرم ارتباط با ایران

دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی یک نظامی اسرائیلی را به جرم برقراری ارتباط با ایران، به ۵ سال زندان محکوم کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی یک نظامی اسرائیلی را پس از اثبات جرم در برقراری ارتباط با یک عامل ایرانی، به ۵ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش منابع عبری، دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه حکم خود را در مورد این نظامی رژیم صهیونیستی که در طول سال ۲۰۲۵ با مأموران ایرانی همکاری داشته، صادر کرد.

این پرونده در شرایطی به سرانجام رسیده که طی ماه‌های اخیر موارد متعددی از همکاری صهیونیست‌ها با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های عبری زبان منتشر شده است.

 
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