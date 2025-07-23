الگوی خروج زائران اربعین از مرزهای زمینی از سال ۹۸ تا ۴۰۳ تغییر کرده، به‌طوریکه سهم مهران از ۶۰ درصد به ۴۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بازه زمانی 1398 تا 1403، الگوی جابه‌جایی زائران در مرزهای خروجی کشور دستخوش تغییرات شده است.

سال 1403 حدود 3 میلیون و 531 هزار نفر از 6 مرز زمینی کشور خارج شدند. بر این اساس تعداد یک میلیون و624 هزار نفر از مرز مهران و 847 هزار زائر از مرز شلمچه خارج شدند که به ترتیل معادل 46 و 24 درصد کل زائران بوده است.

از مرز خسروی 494 هزار زائر (14 درصد) و چذابه نیز 421 هزار زائر معادل 12 درصد زائران خارج شدند.

همچنین سال گذشته سهم مرز باشماق و تمرچین 143 هزار نفر از زائران اربعین حسینی بود، یعنی 4 درصد کل زائران از این 2 مرز زمینی خارج شده بودند.

