به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آستان مقدس حسینی به صورت انحصاری مسئولیت سازماندهی ورود موکبهای حسینی ایرانی از طریق مرزهای شلمچه، مهران و خسروی به عراق برای شرکت در مراسم پیادهروی اربعین در شهر کربلای معلی را بر عهده گرفت.
«عبدالأمیر طه عبدالله» رئیس بخش روابط عمومی آستان مقدس حسینی در گفتوگو با پایگاه خبری نون اظهار داشت: آستان مقدس حسینی بنا بر دستور رسمی دولت عراق، مسئولیت تنظیم و ساماندهی ورود موکبهای حسینی از جمهوری اسلامی ایران از طریق گذرگاههای شلمچه، مهران و خسروی را عهدهدار شده است.
وی افزود: اجرای این مأموریت از روز بیستوپنجم ماه محرم الحرام آغاز شده و تا بیستم ماه صفر ادامه خواهد داشت.
عبدالله تأکید کرد: این مسئولیت افتخارآمیز که به آستان مقدس حسینی واگذار شده، گواهی بر اعتبار، اعتماد و جایگاه بالای این نهاد دینی نزد نهادهای رسمی و مردمی است.
او همچنین اشاره کرد که «واحد گمرک و مرزهای وابسته به بخش روابط عمومی آستان مقدس حسینی که مسئولیت اجرای این وظایف را بر عهده دارد، دارای تجربهای بیش از ۸ سال در این حوزه بوده و در سختترین شرایط با کارایی بالا فعالیت میکند تا ورود منظم و روان موکبها به کربلا تضمین شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما