بر اساس آخرین تصمیم وزارت راه و شهرسازی قیمت بلیت پروازهای تهران-نجف ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (رفت و برگشت ۱۳ میلیون تومان)‌و مشهد - نجف ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان(رفت و برگشت ۱۵ میلیون تومان) اعلام شده است.

پیش فروش بلیت پروازهای اربعین از امروز (۲۵ تیر) آغاز می شود و فروش بلیت چارتری در این مسیر از تاریخ ۱۳ تا ۲۶ مرداد ممنوع است.

بر اساس اعلام مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: پیش‌فروش بلیت سفرهای اربعین حسینی ناوگان حمل و نقل مسافری بین‌شهری از امروز ه (۲۵ تیر ماه) برای بازه زمانی ۴ مرداد تا ۲ شهریور آغاز شده است.

به گفته داریوش باقرجوان، پیش‌فروش بلیت اتوبوس اربعین حسینی از طریق سایت‌ها، سکوهای ایتترنتی فروش بلیت، وب‌سایت‌های اختصاصی و مشترک شرکت‌های حمل و نقلی انجام می‌شود و زائران اربعین حسینی می‌توانند با مراجعه حضوری به شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در پایانه‌های سراسر کشور نسبت به تهیه بلیت سفر عتبات عالیات اقدام کنند.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر از اجرای طرح آزمایشی پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز خسروی خبر و ادامه داد: همچنین به منظور خدمات‌رسانی مطلوب و بهینه به زائران اربعین حسینی، شرکت‌های حمل و نقل مسافر موظف‌اند نسبت به بکارگیری حداکثری ظرفیت موجود در طرح پیش‌فروش بلیت سفرهای اربعینی اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی از هموطنانی که به صورت زمینی قصد عزیمت به سفر اربعین را دارند، درخواست کرده است که بلیت برگشت خود را نیز همزمان با بلیت رفت تهیه کنند تا در بازگشت از سفر با مشکل روبرو نشوند.

به گفته فرزاده صادق وزیر راه و شهرسازی، ۸۵ درصد سهم جابه‌جایی زائران اربعین بر دوش ناوگان زمینی است که برای عبور و مرور زائران هفت هزار دستگاه ناوگان عمومی نیاز است که با احتساب نیازمندی های درون شهری به ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس می رسد.

در حوزه ریلی نیز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از روز گذشته آغاز شده و به گفته قائم مقام شرکت راه‌آهن، ۴۵۰ هزار نفرصندلی برای این ایام پیش‌بینی شده است.

میرحسن موسوی از راه اندازی قطارهای فوق‌العاده به مقاصد خرمشهر، کرمانشاه و همدان‌ خبر داه و گفته است: ظرفیت صندلی ایجادی قطارهای اربعین ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است.

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت راه‌آهن اظهار کرد: برای افزایش سرعت سیر قطارهای مسیر خرمشهر - شلمچه به ۱۲۰ کیلومتر، تیرک های راه بند نصب و ماشین آلات اعزام شده اند تا ریل باس ها در ایام اربعین به صورت شبانه روزی با سرعت بالا به زائران خدمات ارائه دهند.

وی افزود: بین ایستگاه راه آهن اهواز تا خرمشهر قطار حومه‌ای پیش‌بینی شده و برای جابه‌جایی رایگان زائران بین ایستگاه خرمشهر و ایستگاه شلمچه، همچنین از ایستگاه‌های کرمانشاه و اندیمشک به تهران، ناوگان ریلی در نظر گرفته شده است.

