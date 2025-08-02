به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت مواکب حسینی استان دیالی اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۲ هزار زائر از طریق مرز خسروی وارد خاک عراق شده‌اند؛ اغلب این زائران از جمهوری اسلامی ایران هستند.

«علی احمد طاهر» رئیس این هیئت در گفت‌وگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» گفت: زائران ورودی از طریق میدان مرکزی دیالی به سوی بغداد، و از آنجا به سوی عتبات مقدسه اعزام شدند؛ انتقال این زائران مطابق با طرحی سازمان‌یافته و تحت نظارت یک کمیته مرکزی انجام شد که وسایل حمل‌ونقل را به‌صورت مستقیم و هماهنگ تأمین می‌کند.

او همچنین تأکید کرد: در ۷۲ ساعت گذشته، روند ورود زائران از مرز مذکور به‌شکل قابل توجهی افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده هم‌زمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، این تعداد دوچندان شود.

مرز خسروی که در شرقی‌ترین نقطه استان دیالی قرار دارد، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی بین عراق و ایران محسوب می‌شود و این گذرگاه به‌ ویژه در ایام زیارتی از جمله اربعین حسینی، شاهد حجم بالایی از تردد زائران است. مراسم زیارت اربعین حسینی یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های مذهبی جهان به‌شمار می‌رود و میلیون‌ها زائر از داخل و خارج عراق، به‌ویژه از ایران، در آن حضور می‌یابند.

در همین راستا، نهادهای دولتی، امنیتی و خدماتی استان دیالی عراق طی این ایام در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا از ورود روان زائران، عملیات اعزام به بغداد و استان‌های جنوبی، و خدمات‌رسانی مطلوب به آنان اطمینان حاصل کنند. همچنین هماهنگی‌هایی با عتبات مقدسه، مواکب حسینی، و ادارات خدماتی برای تأمین پشتیبانی‌های لجستیکی، حمل‌ونقل و اسکان زائران صورت گرفته و تدابیر شدید امنیتی و بهداشتی اتخاذ شده است.

