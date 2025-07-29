آمادگی مرز شلمچه برای میزبانی از موج گسترده زائران ایرانی اربعین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، مرز شلمچه در استان بصره در جنوب عراق شاهد افزایش قابل توجه ورود زائران ایرانی است که برای شرکت در مراسم میلیونی اربعین راهی کربلا می‌شوند.

«ماهر ابراهیم العامری» معاون اداری استاندار بصره، طی بازدیدی از مرز شلمچه، هدف این بازدید را ارزیابی وضعیت خدمات‌رسانی و آمادگی برای استقبال از میلیون‌ها زائر در روزهای آینده عنوان کرد.

وی با اشاره به استقرار نیروهای خدماتی و اداری در مرز شلمچه اعلام کرد: در حال حاضر روزانه بیش از پنج هزار زائر از طریق مرز شلمچه وارد عراق می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود این عدد در روزهای آینده افزایش چشمگیری داشته باشد.

تأمین امنیت کامل مسیر زائران اربعین تا کربلا

در همین حال، سرلشکر فریجی از فرماندهان امنیتی عراق تأکید کرد که مسیر زائران اربعین از مرز شلمچه تا شهر کربلا به‌طور کامل تحت تدابیر امنیتی قرار دارد.

وی افزود: با هماهنگی کامل با نیروهای امنیتی استان‌های جنوب و منطقه فرات میانی، امنیت مسیر زائران تضمین شده و تردد آن‌ها با آرامش و نظم کامل صورت می‌گیرد.

مسئولان استان بصره و نیروهای امنیتی با بسیج همه امکانات، تلاش دارند تا زائران اربعین، سفری امن و روان تا کربلای معلی را تجربه کنند.

