شهادت چندین فلسطینی در حمله رژیم صهیونی به صف توزیع غذا + تصاویر

ارتش رژیم صهیونیستی ۲۹ فلسطینی را به شهادت رساند که ۱۸ نفر از آنها در نزدیکی یک مرکز کمک‌های بشردوستانه ظاهراً آمریکایی ـ اسرائیلی به امید یافتن غذا در نقاط مختلف نوار غزه، انتظار می‌کشیدند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی ۲۹ فلسطینی را به شهادت رساند که ۱۸ نفر از آنها در نزدیکی یک مرکز کمک‌های بشردوستانه ظاهراً آمریکایی ـ اسرائیلی به امید یافتن غذا در نقاط مختلف نوار غزه، انتظار می‌کشیدند.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد از ۲۷ می گذشته(۶ خرداد) تاکنون ۱۳۷۳شهروند فلسطینی در نوار غزه که منتظر غذا بودند در جریان تیراندازی نیروهای صهیونیستی به شهادت رسیدند.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد: ۸۵۹ نفر از این شهدا در مراکز توزیع غذا و ۵۱۴ نفر دیگر در مسیر کاروان های توزیع غذا به شهادت رسیدند.

در این گزارش آمده است: در روزهای ۳۰ و ۳۱ جولای گذشته(هشتم و نهم مردادماه) در مسیر کاروان های توزیع غذا در شمال غزه و جنوب خان یونس و در مراکز کمک های معیشتی ۱۰۵ فلسطینی شهید و بیش از ۶۸۰ نفر دیگر مجروح شدند. این کشتارها در حالی انجام شد که ارتش رژیم صهیونیستی گفته بود که به مدت چند ساعت مشخص به منظور انجام کمک های انسانی، فعالیت نظامی خود را تعلیق کرده است.

..................................

پایان پیام/ 167