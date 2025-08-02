به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمدرضا هاجری در آیین بدرقه کاروان موکب احمد بن موسی(ع) شهرداری شیراز به مرز شلمچه، راهپیمایی اربعین را بستر یک تحول تمدنی عمیق در جهان اسلام توصیف کرد و افزود: این حضور مردمی، نماد آمادگی برای ظهور و مقابله با موج تحریفهای آخرالزمانی غرب است.
وی با ارجاع به دیدگاههای ساموئل هانتینگتون، نظریهپرداز آمریکایی، یادآور شد: براساس نظریه برخورد تمدنها، تقابل اصلی در آینده میان تمدن اسلام و غرب خواهد بود و این حقیقت امروز در عرصه جهانی بیش از پیش مشهود شده است.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: متفکرانی چون فوکویاما نیز اذعان کردهاند که گسترش اسلامگرایی در اروپا روندی رو به رشد دارد و در صورت عدم مقابله، قاره سبز به سمت اسلاممحوری خواهد رفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز با تأکید بر ابعاد فراتر از زیارت در راهپیمایی اربعین، گفت: این مناسک یک حرکت تمدنی است که در روایات اسلامی نیز از آن به عنوان مقدمه ظهور یاد شده است.
وی با بیان اینکه فرهنگ مهدوی در بطن این حرکت موج میزند، افزود: در شرایطی که سینمای غرب در تلاش برای وارونهنمایی مفاهیم آخرالزمانی است، ظلمهای آشکاری مانند جنایات در غزه و سوریه چهره واقعی این جریانها را برملا کردهاند.
هاجری با اشاره به نقش راهبردی ایران در منطقه، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز پرچمدار گفتمان مقاومت در برابر پروژههایی مانند داعش و طالبان است و نقش محوری آن در تحولات اسلامی انکارناپذیر است.
وی تأکید کرد: دشمن به دنبال ضربه زدن به دین، علم و وحدت ملت ایران است و برای مقابله با آن باید انسجام خود را حول محور قرآن و آموزههای اسلامی تقویت کنیم.
