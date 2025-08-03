جمعی از حامیان فلسطین در منهتن نیویورک طی تظاهراتی، با حمل بنرها و پرچم‌های فلسطین، خواستار پایان محاصره غزه و تحویل مواد غذایی به مردم این باریکه شدند.

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، شمار شهدای این حملات به ۶۰ هزار و ۴۳۰ نفر و تعداد مجروحان به ۱۴۸ هزار و ۷۲۲ نفر رسیده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد، تنها از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تا کنون، ۹ هزار و ۲۴۶ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و ۳۶ هزار و ۶۸۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در همین بازه، آمار شهدای مرتبط با کمک‌های بشردوستانه که در تلاش برای دریافت غذا یا کمک هدف قرار گرفته‌اند هزار و ۴۲۲ نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۰ هزار و ۶۷ نفر رسیده است و تنها در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹ نفر از این گروه شهید و ۸۴۹ تن زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه همچنین از جان باختن هفت تن دیگر بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه خبر داد که در میان آنها یک کودک دیده می‌شود. به این ترتیب، مجموع شهدای ناشی از قحطی و گرسنگی تحمیلی به ۱۶۹ نفر رسیده است که ۹۳ نفر آنها کودک بوده‌اند.

این وزارتخانه در پایان بیانیه خود با اشاره به استمرار وخامت اوضاع انسانی، نسبت به تشدید بحران ناشی از محاصره و کمبود شدید مواد غذایی و دارویی هشدار داد و بار دیگر از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های امدادرسان خواست که بدون فوت وقت برای نجات جان غیرنظامیان وارد عمل شوند.

