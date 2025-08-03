بقایی: جامعه جهانی باید اقدام عملی برای امدادرسانی به غزه انجام دهد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، نوشت: «فلسطینیان همزمان که با پیشرفتهترین سلاحهای مرگبار آمریکایی و آلمانی قتل عام میشوند، به طرز سبعانهای از غذا محروم شده و از شدت گرسنگی از دست میروند؛ صفهای توزیع غذا به تلههای مرگ تبدیل شدهاند؛ بیماران بدون دسترسی به غذا و دارو جان میدهند… و همه اینها متعاقب دو سال کارزار ترور و وحشت با بمباران و امحای دستهجمعی است که موجب کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰۰۰۰۰ انسان بیگناه و غیر قابل سکونتشدن ۹۰ درصد مساحت باریکه غزه شده است.
جامعه جهانی باید صدور بیانیههای توخالی را متوقف کرده و اقدام عملی برای امدادرسانی به مردم غزه و توقف این نسلکشی انجام دهد. تحریم تسلیحاتی رژیم نسلکش و محاکمه و مجازات جنایتکاران یک ضرورت فوری است.»
