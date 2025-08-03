سناتور آمریکایی: غزه به «جهنم روی زمین» تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور آمریکایی وضعیت انسانی در نوار غزه را از آستانه فاجعه فراتر رفته توصیف کرد و گفت که این بحران از «وحشتناک» به «جهنم روی زمین» تبدیل شده است، به طوری که گرسنگی رو به وخامت گذاشته و قحطی در میان مردم، به ویژه کودکان، گسترش یافته است.
ون هولن در اظهاراتی مطبوعاتی افزود که مردم غزه با تهدید قحطی کامل روبهرو هستند. وی تاکید کرد که جامعه بینالمللی نمیتواند همچنان این رنج رو به وخامت را نادیده بگیرد.
او گفت: «دولت نتانیاهو باید فوراً به سیستم توزیع تحت رهبری سازمان ملل اجازه دهد تا تحویل کمکها به غزه را از سر بگیرد تا از قحطی کامل جلوگیری شود.»
این سیاستمدار دموکرات یادآوری کرد که اقدام دولت اسرائیل برای مسدود کردن تمام کمکهای ورودی به غزه برای ماهها منجر به بحران فعلی شده است.
او گفت که همه زندانیان در غزه باید بازگردانده شوند، اما اسرائیل در «مجازات جمعی همه مردم غزه برای پرداخت گناهان حماس» محق نیست.
