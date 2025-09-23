گزارش تصویری | تظاهرات حمایت از غزه در شهر میلان ایتالیا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در اعتراض به حملات ادامه‌دار نظامیان صهیونیست به مردم مظلوم غزه، تظاهراتی در شهر میلان ایتالیا برگزار شد. این تظاهرات بخشی از مجموعه‌ی تجمعاتی بود که در حدود ۷۰ شهر ایتالیا برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تجمعات، خواستار برقراری فوری آتش‌بس در غزه شدند و از دولت ایتالیا خواستند تمامی روابط خود با اسرائیل را قطع کند. همچنین، پیام حمایت از ناوگان جهانی الصمود ـ که با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین فعالیت می‌کند ـ در این تجمعات اعلام شد.

کد خبر: 1730154