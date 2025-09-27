به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ناوگانی متشکل از ۱۰ قایق از بندری در شهر کاتانیا واقع در جزیره سیسیل ایتالیا به‌سوی نوار غزه حرکت کرد. این اقدام در راستای تلاش‌های بین‌المللی برای شکستن محاصره‌ی غزه صورت می‌گیرد.

به گفته برگزارکنندگان، حدود ۷۰ فعال از بیش از ۲۰ ملیت مختلف در این ناوگان حضور دارند؛ از جمله نمایندگانی از پارلمان‌های بلژیک، دانمارک، اتحادیه اروپا، ایرلند، فرانسه، اسپانیا و ایالات متحده که «صدای رأی‌دهندگان خود و پیام همبستگی با ملت فلسطین» را منتقل می‌کنند.

این حرکت، ادامه‌ای است بر سلسله ابتکارات مشابهی که طی ۱۵ سال گذشته انجام شده و همگی با حملات ارتش اسرائیل مواجه شده‌اند.

در بیانیه برگزارکنندگان آمده است: «هر قایق، چالشی مستقیم علیه محاصره و اعلام همبستگی است. ما در مأموریتی خیریه نیستیم، بلکه بخشی از مبارزه جهانی برای پایان دادن به نظام آپارتاید و تأکید بر حق آزادی فلسطینی‌ها هستیم.»

این بیانیه همچنین به ادامه حملات بی‌وقفه اسرائیل به غزه طی دو سال اخیر اشاره کرده که منجر به کشته و مجروح شدن غیرنظامیان، گرسنگی کودکان، هدف قرار دادن خبرنگاران و مراکز درمانی شده است.

در این بیانیه آمده: «در حالی که دولت‌های غربی همچنان اسرائیل را مسلح کرده و از پاسخگویی آن جلوگیری می‌کنند، این ناوگان در لحظه‌ای بحرانی به حرکت درآمده است.»

این ناوگان شامل چهره‌های برجسته سیاسی و فرهنگی از جمله وزرا، نمایندگان پارلمان، فعالان صنفی، هنرمندان و کنشگران حوزه‌های مختلف است.

حرکت این قایق‌ها در اروپا، به‌ویژه در ایتالیا، واکنش‌هایی را برانگیخته است. در پی تحولات اخیر، نیروی دریایی ایتالیا، اسپانیا و یونان با اعزام کشتی‌های نجات برای محافظت از شرکت‌کنندگان در این ناوگان جهانی مقاومت وارد عمل شدند، پس از آنکه برخی از قایق‌ها هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.

سرجیو ماتارلا رئیس‌جمهور ایتالیا پیشنهاد داده است که مسیر یکی از کشتی‌ها به قبرس تغییر یابد تا کمک‌ها از آنجا به غزه منتقل شود.

«ناوگان آزادی» یک ابتکار مدنی بین‌المللی است که از سال ۲۰۱۰ آغاز شده و هدف آن شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های انسانی مستقیم به مردم این منطقه است. این حرکت بر پایه حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بنا شده و پس از حادثه کشتی مرمره، به نمادی جهانی از همبستگی با فلسطینی‌ها تبدیل شده است.

