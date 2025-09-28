از برلین تا ژنو؛ موج همبستگی اروپا با مردم مظلوم غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر در کشورهای آلمان، سوئیس و سوئد، روز شنبه در اعتراض به ادامه جنگ و نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم غزه، به خیابان‌ها آمدند و حمایت خود را از فلسطین اعلام کردند.

در برلین پایتخت آلمان، بیش از ۵۰ هزار نفر در راهپیمایی بزرگی با عنوان «همه نگاه‌ها به غزه» شرکت کردند. این تجمع با سازماندهی حدود ۵۰ اتحادیه و نهاد مدنی برگزار شد و مسیر آن از مقابل ساختمان دولت ایالتی آغاز شد، از مقابل پارلمان فدرال گذشت و در یکی از میادین مهم شهر پایان یافت.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی شعارهایی چون «آزادی برای فلسطین»، «زنده باد فلسطین»، «کشتار در غزه را متوقف کنید»، «نه به نسل‌کشی» و «اسرائیل را متوقف کنید» سر دادند.

همچنین پلاکاردهایی با نوشته‌هایی مانند «اسرائیل بمباران می‌کند، آلمان تأمین مالی می‌کند» در اعتراض به حمایت دولت آلمان از اسرائیل در جنگ غزه به چشم می‌خورد.

معترضان خواستار توقف فوری صادرات تسلیحات از آلمان به اسرائیل و تضمین ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند. آنان همچنین از اتحادیه اروپا خواستند تا تحریم‌هایی علیه تل‌آویو اعمال کند.

در شهر ژنو سوئیس نیز هزاران نفر در میدان «پلاس نوف» تجمع کردند و سپس ساعت‌ها در خیابان‌های شهر راهپیمایی کردند. آنان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکاردهایی به زبان‌های مختلف، خواستار توقف کشتار در غزه و اعمال تحریم علیه اسرائیل شدند. شرکت‌کنندگان در این تجمع، ایالات متحده و دیگر کشورهای حامی اسرائیل را شریک در «نسل‌کشی» دانستند.

در استکهلم پایتخت سوئد، صدها نفر در میدان «اودن‌بلان» گرد آمدند و خواستار توقف فوری حملات اسرائیل و ایجاد گذرگاه‌های انسانی شدند. شعارهایی چون «اسرائیل جنایتکار، از فلسطین برو بیرون»، «از غزه خارج شوید» و «آتش‌بس فوری و بدون شرط» در این تجمع شنیده شد.

در صحنه‌ای تأثربرانگیز، معترضان تابوت‌های نمادینی پیچیده در کفن سفید را حمل کردند که نمایانگر کودکان فلسطینی کشته‌شده در حملات هوایی بود؛ صحنه‌ای که واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای عمومی و رسانه‌ای برانگیخت.

