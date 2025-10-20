واکنش بقائی به شکنجه شهروند سوئدی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به شکنجه «گرتا تونبرگ»، کنشگر سوئدی مخالف نسلکشی فلسطینیان و از شرکتکنندگان در کارزار جهانی ناوگان الصمود (پایداری) توسط نظامیان رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.
اسماعیل بقائی در مطلبی در شبکه ایکس با اشاره به توییت «گرتا تونبرگ»، کنشگر سوئدی مخالف نسلکشی فلسطینیان و از شرکتکنندگان در کارزار جهانی ناوگان الصمود (پایداری)، در شرح شکنجهها و رفتارهای بسیار زننده نظامیان رژیم صهیونیستی با وی در دوره بازداشت، نوشت: «برخوردی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز! این شیوهای است که رژیم اسرائیل - همزمان با پولپاشی در بین انسانرسانههای منتخب جهت تطهیر جنایاتش و پرداخت ۷۰۰۰ دلار به ازای هر مطلب به این منظور- به کار میگیرد تا هر انسان شجاعی که در راه حمایت از عدالت و کرامت انسانی برای فلسطینیان شهامت به خرج میدهد را مرعوب ساخته و کل جهان را از اعتراض علیه نسلکشی و جنایت در غزه و کرانه باختری منصرف کند.»
وی افزود: «آیا خون بیگناهان و جنایتهای شنیع را میتوان با زور یا پول سفیدشویی کرد؟»
