هشدار مقام صهیونیست نسبت به افزایش هزینه گسترش جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام در کابینه رژیم صهیونیستی هشدار داد که گسترش جنگ علیه نوار غزه تا پایان سال ۲۰۲۵ ضررهای اضافی بیش از ۷.۵ میلیارد دلار برای اقتصاد رژیم خواهد داشت که معادل بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که اعتماد به اقتصاد کاهش یافته و فشار بر امور مالی عمومی افزایش یافته است.

بلومبرگ به نقل از این مقام که نخواست نامش فاش شود، نوشت که این هزینه‌ها علاوه بر هزینه‌های نظامی است که تاکنون در طول نزدیک به دو سال جنگ به ۲۰۴ میلیارد شِکِل رسیده است.

وی توضیح داد که اکثر این هزینه‌ها صرف حقوق سربازان ذخیره، مهمات و سیستم‌های رهگیری موشک می‌شود.

به گفته این مقام مسؤول، از آغاز جنگ، ده‌ها هزار صهیونیست فراخوانده شده‌اند و هر یک از آنها به طور متوسط ​​۳۶ هزار شِکِل (واحد پول اسرائیل) در ماه دریافت می‌کنند که تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از میانگین دستمزد تعیین شده است. بنابراین، در طول خدمت، کابینه به آنها حقوقی معادل آنچه در شغل اصلی خود دریافت می‌کنند، پرداخت می‌کند.

بلومبرگ در ادامه نوشت پیامدهای جنگ به سایر جبهه‌های منطقه نیز گسترش یافته، هزینه‌های نظامی را دو برابر کرده و سایه سنگینی بر اقتصاد انداخته است.

این روزنامه گزارش کرد که برنامه‌های رژیم صهیونیستی برای حمله به شهر غزه با مخالفت‌های فزاینده بین‌المللی و هشدارهایی مبنی بر بدتر شدن فاجعه انسانی و انزوای عمیق‌تر رژیم روبه‌رو است.

بلومبرگ گزارش کرد که وزارت دارایی رژیم اخیراً پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد کاهش داده است. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هم با توجه به خسارات مداوم ناشی از جنگ غزه و درگیری‌ها با ایران، تخمین خود را از ۳.۵ درصد به ۳.۳ درصد کاهش داده است.

...............................

پایان پیام/ 167