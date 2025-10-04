به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ راهپیماییهای گستردهای در اروپا و آمریکای جنوبی در حمایت از مردم غزه برگزار شد؛ غزهای که نزدیک به دو سال است زیر بمباران و محاصره با قحطی دست و پنجه نرم میکند. در همین حال، اسرائیل بار دیگر کشتیهای حامل کمکهای بشردوستانه و فعالان ناوگان «صمود» از جمله گرتا تونبرگ را متوقف کرد، هرچند شرکتکنندگان اعلام کردند برای نخستین بار توانستهاند وارد آبهای غزه شوند. این ناوگان متشکل از بیش از ۴۰ کشتی و صدها فعال سیاسی، حقوقی و مدنی از کشورهای مختلف است.
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶
کد خبر: 1734667
