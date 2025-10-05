اکثریت یهودیان آمریکا معتقدند اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نتایج یک نظرسنجی منتشرشده توسط روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست»، ۶۱ درصد از یهودیان ساکن ایالات متحده بر این باورند که اسرائیل در جریان جنگ اخیر علیه نوار غزه مرتکب جنایات جنگی شده است.

همچنین در این نظرسنجی حدود ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان، اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان متهم کرده اند.

این آمار نشان‌دهنده‌ی مخالفت شدید اکثریت یهودیان آمریکایی با عملکرد اسرائیل در جنگ غزه است.

روزنامه واشنگتن پست این نتایج را قابل‌توجه توصیف کرده و با اشاره به روابط تاریخی و دیرینه میان جامعه یهودیان آمریکا و اسرائیل، تأکید کرده است که جنگ غزه شکاف عمیقی در این جامعه ایجاد کرده است.

بر اساس همین نظرسنجی، ۶۸ درصد از یهودیان آمریکایی، عملکرد بنیامین نتانیاهو را منفی ارزیابی، و مدیریت او را «ضعیف» یا «بد» توصیف کرده‌اند. این رقم نسبت به نظرسنجی مشابهی که پنج سال پیش توسط مرکز «پیو» انجام شده بود، ۲۰ درصد افزایش یافته است.

