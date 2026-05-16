به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لئون پانهتا، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و وزیر دفاع اسبق این کشور، در گفتوگو با روزنامه تایمز نسبت به ادامه جنگ با ایران هشدار داد و گفت دولت دونالد ترامپ وارد درگیریای شده که برخلاف تصور اولیه، ممکن است ماهها ادامه پیدا کند.
ایران «اسلحهای روی سر آمریکا» قرار داده است
پانهتا در این مصاحبه اظهار داشت: ایران با کنترل تنگه هرمز، «اسلحهای روی سر آمریکا» قرار داده و توانسته فشار سنگینی بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی وارد کند. او گفت تا زمانی که تنگه هرمز بسته بماند، ایران همچنان اهرم فشار مهمی در اختیار خواهد داشت.
جنگ طولانیتر از تصور اولیه
رئیس سابق سیا تأکید کرد: جنگی که قرار بود ظرف ۶ تا ۸ هفته پایان یابد، اکنون چشمانداز طولانیتری پیدا کرده است، زیرا هنوز راهحلی برای مسائل اصلی، از جمله موضوع هستهای و برقراری آتشبس پایدار، پیدا نشده است.
وی همچنین نسبت به تهدیدهای اخیر ترامپ برای انجام حملات هوایی بیشتر علیه ایران ابراز تردید کرد و گفت: حملات نظامی اضافی بعید است تغییر واقعی در وضعیت ایجاد کند. به گفته پانهتا، ایران نشان داده که توان تحمل فشارها و حملات را دارد و اقدام نظامی لزوماً اهرم مؤثری برای وادار کردن تهران به عقبنشینی نیست.
پانهتا با اشاره به احتمال اعزام نیروی زمینی آمریکا به منطقه گفت: کنترل نظامی تنگه هرمز نیازمند استقرار گسترده نیروها در دو سوی این آبراه و مناطق اطراف آن خواهد بود و چنین اقدامی تلفات انسانی به همراه خواهد داشت.
وی افزود: تنها راه واقعبینانه برای مدیریت تنگه هرمز، توافق دو طرف بر سر اداره آن توسط یک ائتلاف بینالمللی است تا عبور آزاد کشتیها تضمین شود.
این مقام پیشین آمریکایی همچنین گفت: نهادهای اطلاعاتی آمریکا از ابتدا میدانستند ایران در صورت حمله، به بستن تنگه هرمز متوسل خواهد شد؛ اقدامی که میتواند عبور حدود یکپنجم نفت جهان را مختل کرده و قیمت جهانی انرژی را افزایش دهد.
انتقاد از تیم مذاکرهکننده ترامپ
پانهتا در بخش دیگری از سخنانش از تیم مذاکرهکننده ترامپ نیز انتقاد کرد و استیو ویتکاف و جرد کوشنر را افرادی «فاقد تجربه دیپلماتیک» توصیف کرد.
وی در پایان هشدار داد: حتی اگر توافقی میان دو طرف حاصل شود، احتمال بازگشت دوباره آمریکا و اسرائیل به درگیری با ایران در سالهای آینده همچنان وجود خواهد داشت.
