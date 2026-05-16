درخواست پاپ از مردم آمریکا برای فشار به کنگره جهت پایان جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پاپ لئو چهاردهم با انتقاد از جنگ علیه ایران، این درگیری را «ناعادلانه» توصیف کرد و گفت جنگ هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و تنها به گسترش نفرت و خشونت بیشتر منجر می‌شود.

رهبر کاتولیک‌های جهان از شهروندان آمریکایی خواست با اعضای کنگره تماس بگیرند و قانون‌گذاران را برای پایان دادن به جنگ و حرکت به سمت برقراری صلح تحت فشار قرار دهند. وی تاکید کرد که باید تلاش‌ها بر توقف فوری درگیری‌ها و جلوگیری از تشدید بحران متمرکز شود.

همزمان، «تریتا پارسی» معاون اندیشکده آمریکایی کوئینسی، با بازنشر این مواضع نوشت: «فوری! پاپ لئو چهاردهم جنگ ایران را ناعادلانه دانست.» او افزود پاپ تاکید کرده است که این جنگ «هیچ مشکلی را حل نمی‌کند» و تنها باعث افزایش نفرت می‌شود و از آمریکایی‌ها خواسته برای پایان جنگ با کنگره تماس بگیرند.

