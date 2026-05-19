به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به ادعاهای متناقض آمریکا درباره جنگ علیه ایران واکنش نشان داد.

غریب‌آبادی در این پیام نوشت: آمریکا می‌گوید حمله به ایران را موقتاً متوقف کرده تا به مذاکره فرصت بدهد؛ اما همزمان از آمادگی برای حمله گسترده در هر لحظه سخن می‌گوید. این یعنی «تهدید» را «فرصت صلح» نامیدن!

آمادگی یکپارچه ایران برای مقابله با تجاوز

معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرد: ایران، یکپارچه و قاطعانه آماده مقابله با هرگونه تجاوز نظامی است. برای ما تسلیم شدن معنایی ندارد؛ یا پیروز می‌شویم یا شهید.

غریب‌آبادی در پایان با اشاره به سخن شهید رجب بیگی نوشت: همانگونه که شهید رجب بیگی فرمود: ما ملت بزرگی هستیم، ناصران را در تاریخ ثبت کنید؛ از میان تمامی رنگ‌ها سرخ را و از میان تمامی مرگ‌ها شهادت را برگزیده‌ایم.

