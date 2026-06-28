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تصاویر | مراسم عزاداری عاشورا و توزیع نذری در شهر ماندالی، میانمار

۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۹
کد مطلب: 1832732

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