صفحه اصلی اخبار جهان اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره تصاویر | مراسم عزاداری عاشورا و توزیع نذری در شهر ماندالی، میانمار ۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۹ کد مطلب: 1832732 برچسبها عاشورا میانمار ماه محرم امام حسین اخبار مرتبط مراسم شب عاشورای حسینی در یانگون میانمار برگزار شد محقق هندی: پیام عاشورا، امروز نیز الهامبخش آزادیخواهی و مبارزه با ظلم در جهان است شام غریبان در زینبیه استانبول؛ تأکید بر رسالت حضرت زینب(س) و وحدت امت اسلامی بنگلادش میزبان آیین سوگواری حضرت امام حسین(ع) بود کربلا، نماد همیشگی نبرد حق و باطل و قیام مظلوم در برابر ظالم است
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