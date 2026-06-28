کربلا، نماد همیشگی نبرد حق و باطل و قیام مظلوم در برابر ظالم است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در شهر خُلنای بنگلادش مراسمی ۱۰ روزه شامل عزاداری، سخنرانیهای مذهبی و آیینهای سوگواری برگزار کرد. این برنامهها از اول تا دهم ماه محرم با حضور گسترده عاشقان اهلبیت (ع) و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام سید ابراهیم خلیل رضوی، رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش، به تبیین فلسفه قیام عاشورا و پیامهای ماندگار نهضت حسینی پرداخت و با اشاره به واقعه جانسوز کربلا گفت: حدود چهارده قرن پیش، امام حسین (ع)، نوه گرامی پیامبر اکرم (ص)، به همراه ۷۲ تن از یاران باوفای خود در سرزمین کربلا، برای احیای حق، عدالت و مبارزه با ظلم و انحراف، جان خویش را فدا کردند و الگویی جاودانه برای آزادگان جهان بر جای گذاشتند.
عاشورا؛ نماد مبارزه حق و باطل
رئیس شورای علمای امامیه بنگلادش تأکید کرد: حادثه کربلا درسی بزرگ برای امت اسلامی است و پیام عاشورا این است که مسلمانان هرگز نباید در برابر ظلم، باطل و انحراف تسلیم شوند. و قیام امام حسین (ع) یک نبرد سیاسی یا قدرتطلبانه نبود، بلکه جلوهای از رویارویی همیشگی حق و باطل و مبارزه مظلوم علیه ظالم بود. امام حسین (ع) به مسلمانان آموخت که حتی با نثار جان نیز باید در برابر ستم ایستادگی کرد.
این روحانی بنگلادشی همچنین اظهار داشت: با گذشت قرنها از واقعه عاشورا، عظمت و اثرگذاری این نهضت نهتنها کاهش نیافته، بلکه هر سال فرهنگ و پیام حسینی در سراسر جهان گستردهتر میشود و ملتهای آزاده بیشتری از آن الهام میگیرند.
حجتالاسلام ابراهیم خلیل رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه گفت: غزه امروز به کربلای عصر حاضر تبدیل شده است. جنایتهایی که علیه کودکان، زنان و مردم مظلوم فلسطین صورت میگیرد، یادآور قساوت و ظلم یزیدیان در کربلاست. و کسانی که خود را پیرو مکتب حسینی میدانند، وظیفه دارند در کنار مردم مظلوم غزه بایستند و در برابر تجاوزها و جنایتهای رژیم صهیونیستی سکوت نکنند.
تأکید بر وحدت امت اسلامی
در این مراسم، شفیقالاسلام مونا، رئیس شهری حزب ملیگرای بنگلادش، نیز طی سخنانی عاشورا را پیامآور وحدت و همبستگی امت اسلامی دانست و گفت: اگر مسلمانان اختلافات و منافع کوچک را کنار گذاشته و متحد شوند، هیچ قدرت ظالمی نخواهد توانست بر آنان سلطه پیدا کند.
برگزاری دسته بزرگ عزاداری در خُلنا
در روز پایانی این مراسم، همزمان با سالروز شهادت حضرت امام حسین (ع)، دسته بزرگ عزاداری در شهر خُلنا برگزار شد. شمار زیادی از زنان و مردان شیعه در این راهپیمایی حضور یافتند و با مرثیهسرایی و شعارهای مذهبی، یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند.
برگزارکنندگان این مراسم اعلام کردند هدف از برگزاری این برنامهها، زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، ترویج روحیه ظلمستیزی و تقویت وحدت اسلامی در جامعه است.
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