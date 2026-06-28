بنگلادش میزبان آیین سوگواری حضرت امام حسین(ع) بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت شهادت حضرت امام حسین (علیه السلام) به همت «مرکز آموزش قرآن کریم و اهلبیت علیهمالسلام» با حضور علما، استادان، شخصیتهای فرهنگی و اقشار مختلف مردم، در شهر پاینوابگنج بنگلادش برگزار شد.
این مراسم معنوی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس سخنرانان با بیان ابعاد مختلف نهضت عاشورا، به تبیین جایگاه امام حسین علیهالسلام در حفظ اسلام و احیای ارزشهای انسانی پرداختند.
عاشورا؛ مکتب جاودان حقطلبی و آزادگی
در این مراسم، دکتر محمد عمران حسین، رئیس مدرسه عالی پاینوابگنج، و حجتالاسلام عبدالله، روحانی بنگلادشی و مدیر مرکز آموزش قرآن و اهلبیت علیهمالسلام، حضور داشتند.
سخنرانان با اشاره به زمینههای تاریخی واقعه کربلا، بر عظمت فداکاری امام حسین علیهالسلام و یاران باوفایش تأکید کردند و گفتند: قیام عاشورا به مسلمانان و آزادگان جهان آموخت که در برابر ظلم و انحراف سکوت نکنند و همواره در مسیر حقیقت و عدالت ثابتقدم بمانند.
سخنرانان تصریح کردند که پیام عاشورا محدود به یک مقطع تاریخی نیست، بلکه در همه دورانها الهامبخش مبارزه با ظلم، دفاع از کرامت انسانی و احیای ارزشهای اخلاقی و دینی است.
کربلا؛ سرچشمه بیداری و عدالتخواهی
سخنرانان همچنین خاطرنشان کردند که حادثه کربلا تنها یک واقعه تاریخی و مذهبی نیست، بلکه سرچشمهای ماندگار برای بیداری انسانها و مقابله با بیعدالتی در سراسر جهان به شمار میرود. به گفته آنان، در شرایط کنونی جهان که جوامع انسانی با بحرانهای اخلاقی، ظلم، تبعیض و بیعدالتی روبهرو هستند، بازگشت به آموزههای امام حسین علیهالسلام میتواند زمینهساز گسترش صلح، همزیستی، عدالت اجتماعی و تقویت ارزشهای انسانی باشد.
شرکتکنندگان با حضور در این مجلس سوگواری، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا علیهالسلام و شهدای کربلا ابراز کردند و بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا در جامعه تأکید نمودند.
در ادامه این مراسم، بخشهایی از مرثیهخوانی و یادآوری مصائب کربلا برگزار شد و حاضران در فضایی آکنده از حزن و معنویت، یاد شهدای عاشورا را گرامی داشتند.
در پایان، حاضران از خداوند متعال خواستند که مسلمانان جهان را در مسیر وحدت، عدالت و پیروی از آموزههای اهلبیت علیهمالسلام ثابتقدم بدارد.
این مراسم بار دیگر نشان داد که پیام امام حسین علیهالسلام همچنان الهامبخش ملتها و جوامع مختلف اسلامی است و نهضت عاشورا، امروز نیز به عنوان نماد آزادگی، عدالتخواهی و مقاومت در برابر ظلم، در دل مسلمانان زنده و پویاست.
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