به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابن حسن املوی، محقق و پزوهشگر دینی هند در مجلس عزاداری که در عزاخانه ابوطالب در املو هند برگزار شد، در سخنانی با تأکید بر جهانی بودن پیام کربلا گفت: امام حسین علیهالسلام تنها متعلق به یک قوم و ملت نیست، بلکه پیامآور آزادی، عدالت و کرامت انسانی برای همه بشریت است و قیام عاشورا تا امروز الهامبخش مبارزه با ظلم و دفاع از حق در سراسر جهان به شمار میرود.
وی در ادامه سخنان خود به تبیین ابعاد جهانی شخصیت امام حسین علیهالسلام پرداخت و تأکید کرد که حضرت سیدالشهدا علیهالسلام تنها متعلق به یک ملت، مذهب یا منطقه خاص نیستند، بلکه احسان و پیام ایشان همه بشریت را دربرمیگیرد.
این کارشناس دینی هندی اظهار داشت: امام حسین بن علی علیهالسلام محسن انسانیت است و تمام موجودات عالم، چه زمینی و چه آسمانی، از برکات وجود ایشان بهرهمند هستند. به گفته وی، قیام عاشورا و فداکاری امام حسین علیهالسلام راه نجات، عزت و بیداری برای همه انسانها در طول تاریخ است.
وی با اشاره به پیامهای جهانی نهضت عاشورا گفت: یکی از مهمترین آموزههای کربلا، ایستادگی در برابر ظلم و ستم است. امام حسین علیهالسلام در برابر حاکم ستمگر زمان خود قیام کرد و با شجاعت، ندای حقطلبی را در تاریخ جاودانه ساخت.
املوی افزود: این حرکت عظیم به تمام مظلومان جهان آموخت که در برابر ظلم سکوت نکنند و برای دفاع از حقیقت و عدالت ایستادگی کنند. به همین دلیل، نهضت حسینی امروز نیز الهامبخش بسیاری از جنبشهای آزادیخواهانه و عدالتطلب در سراسر جهان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اخلاق انسانی و روح بلند امام حسین علیهالسلام اشاره کرد و گفت: در کربلا، امام حسین علیهالسلام حتی نسبت به دشمنان خود نیز با کرامت و بزرگواری رفتار کرد و در موضوع آبرسانی میان دوست و دشمن تفاوتی قائل نشد.
این روحانی هندی تأکید کرد: این رفتار، نمونهای روشن از اخلاق اسلامی، انساندوستی و بزرگواری اهلبیت علیهمالسلام است که به انسانها درس محبت، گذشت و احترام به کرامت انسانی میدهد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابن حسن املوی با اشاره به سخن معروف امام حسین علیهالسلام که فرمودند: «اگر دین ندارید، دستکم در دنیای خود آزاده باشید» تصریح کرد که این پیام، محدود به مسلمانان نیست، بلکه ندایی جهانی برای بیدار کردن وجدان بشریت است.
وی خاطرنشان کرد: عظمت شخصیت امام حسین علیهالسلام به اندازهای است که بسیاری از رهبران و شخصیتهای غیرمسلمان جهان نیز در برابر فداکاری و قیام ایشان سر تعظیم فرود آوردهاند. او به سخنان مهاتما گاندی، رهبر استقلال هند، اشاره کرد و گفت: گاندی نیز مبارزه امام حسین علیهالسلام را رمز پیروزی در برابر ظلم و استبداد دانسته است.
در پایان این مراسم، اعضا و مسئولان انجمن حسینیه املو با برگزاری نوحهخوانی، سینهزنی، یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند و عشق و ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا علیهالسلام ابراز کردند.
مراسم عزاداری املو امسال نیز در فضایی سرشار از شور حسینی، وحدت دینی و عشق به اهلبیت علیهمالسلام برگزار شد و پیام جهانی آزادگی، عدالت و مقاومت امام حسین علیهالسلام را بار دیگر در میان مردم زنده کرد.
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