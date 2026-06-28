شام غریبان در زینبیه استانبول؛ تأکید بر رسالت حضرت زینب(س) و وحدت امت اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شام غریبان در مسجد و مرکز فرهنگی زینبیه (Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi) با حضور پرشور دوستداران اهل‌بیت(ع) برگزار شد. در این آیین، حجت الاسلام و المسلمین شیخ صلاح‌الدین اوزگوندوز، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد حسینی، رئیس شورای عالی علمای CABİR و احمد تورگوت، نویسنده و فیلم‌نامه‌نویس، درباره پیام‌های عاشورا، رسالت حضرت زینب(س) و جایگاه وحدت امت اسلامی سخنرانی کردند.

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پیش از آغاز نشست، حسن بابور، رئیس «جعفری‌-در» (CAFERİDER)، با قدردانی از مشارکت عزاداران و عوامل برگزاری مراسم دهه نخست محرم، حضور گسترده مردم و تلاش خادمان این مراسم را ستود و امام حسین علیه السلام را سرمایه مشترک همه مسلمانان و آزادگان جهان دانست.

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احمد تورگوت در سخنان خود با تأکید بر اینکه عاشورا پایان واقعه کربلا نیست، بلکه آغاز مکتب آن است، گفت: برای فهم کربلا باید دو مرحله را شناخت؛ پیش از عاشورا که با قیام امام حسین علیه السلام معنا می‌یابد و پس از عاشورا که با رسالت حضرت زینب سلام الله علیها ادامه پیدا می‌کند. وی حضرت زینب سلام الله علیها را پیام‌آور حقیقی کربلا خواند و افزود: ایشان با قدرت بیان خود، کاری را انجام داد که شمشیر ذوالفقار در شام نتوانست انجام دهد و نشان داد که گاه قدرت کلام از قدرت شمشیر اثرگذارتر است.

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پس از او، سید سجاد حسینی، رئیس شورای عالی علمای CABİR، شام غریبان را «شب غربت اهل‌بیت(ع)» توصیف کرد و با استناد به حدیث ثقلین، بر جدایی‌ناپذیری قرآن و اهل‌بیت(ع) تأکید کرد. وی ریشه انحراف امت را فاصله گرفتن از این دو امانت الهی دانست و از خداوند خواست تا به مؤمنان بصیرتی عطا کند که بتوانند راه حق را از مسیر نفاق بازشناسند.

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در ادامه، شیخ صلاح‌الدین اوزگوندوز، با سلام و درود به حضرت زینب سلام الله علیها و دیگر اسیران کربلا، از حضور و همراهی مردم در برگزاری مراسم عزاداری قدردانی کرد و گفت: وحدت امت اسلامی مهم‌ترین اصل است و انتقال صحیح پیام قیام عاشورا به نسل‌های آینده، همان رسالتی است که پس از کربلا بر دوش حضرت زینب سلام الله علیها قرار گرفت.

پس از پایان سخنرانی‌ها، حاضران با مرثیه‌سرایی مداح اهل‌بیت(ع)، به سوگواری و عزاداری پرداختند.

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