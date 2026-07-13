امام جمعه بغداد: حضور گسترده مردمی در مراسم تشییع، بیانگر آگاهی امت و پایبندی به گفتمان مقاومت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید یاسین موسوی در خطبههای نماز جمعه اظهار داشت: جمعیت عظیمی که در مراسم تشییع در ایران و عراق حضور یافتند، صحنهای کمنظیر از همبستگی و انسجام مردمی را به نمایش گذاشتند. وی افزود: این حضور گسترده نه حاصل فراخوانهای رسمی و نه نتیجه تحرکات سیاسی، بلکه جلوهای از آگاهی عمومی، باورهای اعتقادی و وفاداری مردم به راه و مکتب شهیدان بود.
امام جمعه بغداد خاطرنشان کرد: شعارهای سر دادهشده در مراسم تشییع، بیانگر مطالبه عمومی برای محاکمه و مجازات عاملان ترور امام شهید بود و این حضور میلیونی، پیام سیاسی روشنی داشت؛ اینکه گفتمان مقاومت همچنان از پشتوانه گسترده مردمی برخوردار است و تلاشها برای تضعیف آن به نتیجه نخواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تصریح کرد: رخدادهای اخیر نشان میدهد که منطقه همچنان با تنشهای جدی روبهرو است. از اینرو، باید به حضور نظامی نیروهای خارجی پایان داده شود و ملتهای منطقه خود، بدون هرگونه مداخله خارجی، درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیرند.
آیتالله موسوی همچنین بر ضرورت احترام به حاکمیت کشورهای اسلامی تأکید کرد و گفت: امنیت منطقه باید با اراده ملتهای آن تأمین شود، نه بر اساس فشارها و دیکتههای خارجی. وی هشدار داد که تداوم بحرانها، جز گسترش بیثباتی، دستاورد دیگری برای منطقه نخواهد داشت.
امام جمعه بغداد در ادامه، با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع، این مشارکت را نشانه عمق آگاهی عمومی و پایبندی ملت عراق به مرجعیت دینی و راه شهیدان دانست و افزود: ملت عراق توانایی تشخیص طرحهایی را که در راستای منافع ملی این کشور است، از پروژههایی که در پی گسترش نفوذ خارجی هستند، بهخوبی دارد.
وی در بخش دیگری از خطبههای خود، با تأکید بر ضرورت مبارزه فراگیر با فساد، اظهار داشت: اصلاح واقعی با اقدامات گزینشی یا کارزارهای محدود رسانهای محقق نمیشود، بلکه مستلزم مقابله همهجانبه با فساد در تمامی نهادهای حاکمیتی، از جمله قوه مجریه، قوه مقننه، دستگاه قضایی و مجموعههای امنیتی و اداری است.
آیتالله موسوی تأکید کرد: برخورد با مفسدان باید بدون استثنا همه افراد دخیل را دربر گیرد و لازم است پروندههای فساد بر پایه عدالت و شفافیت پیگیری شود و رسیدگی به چند پرونده محدود، جایگزین برخورد با پروندههای کلان و ریشهای نشود.
وی در پایان با ابراز اطمینان نسبت به بصیرت و آگاهی ملت عراق، از شهروندان خواست تحت تأثیر فضاسازیها و جنگ روانی رسانههای گمراهکننده قرار نگیرند و از هر طرح اصلاحی واقعی که در راستای حفظ حاکمیت ملی عراق، صیانت از کرامت مردم و تحقق عدالت باشد، حمایت کنند.
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